بري: القرار 1701 يضمن الاستقرار بالجنوب ونحن نريد تطبيقه

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "الجيش اللبناني سينتشر في الجنوب ويتولى كامل المسؤولية للحفاظ على الاستقرار، تطبيقا للقرار 1701".

وشدد بري في حديث الى "سكاي نيوز عربية" على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان"، مشيرا إلى" انتظاره ردا من المبعوث الأميركي لبيروت آموس هوكستين بشأن مساعيه مع الإسرائيليين".

وعبر بري عن "خشيته وشكوكه من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يزال يطلق مواقف تصعيدية ويعلن أنه يرفض الحلول".

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه "تفاهم مع هوكستين بشأن مختلف المواضيع والملفات وأهمها وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 من دون تعديلات".

وأكد أن "القرار 1701 واضح ويضمن الاستقرار في الجنوب وهذا ما يعلمه الأميركيون والفرنسيون ونحن نريد تطبيقه".

كما عبر عن تمسكه بدور قوات اليونيفيل ك"ضامنة لتطبيق القرار"، لافتا إلى أن "الترتيبات والآليات التنفيذية للقرار ستكون بعهدة الجيش اللبناني الذي سينتشر في الجنوب ويتولى كامل المسؤوليات للحفاظ على الاستقرار".

وأبدى رئيس مجلس النواب" تفاؤله "بنتائج مؤتمر الدعم الدولي الذي عقد في باريس وخصص قرابة مليار دولار كمساعدات للشعب اللبناني وللجيش، معتبرا أن "المؤتمر قد نجح"، مثنيا على" الموقف الفرنسي المطالب بوقف إطلاق النار".

وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، أكد بري أنه "هو الذي طرح الملف الرئاسي مع هوكستاين، وسيبدأ العمل بشكل حثيث للوصول إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس توافقي، عقب وقف إطلاق النار".

كما لفت بري إلى "تركيزه واهتمامه بملف إعادة الإعمار"، معبرا عن "شكره للدول التي ساعدت لبنان وخصوصاً الدول العربية"، مبينا أن لبنان "يعول على الدور الأساسي للدول العربية في إعادة إعمار لبنان والجنوب انطلاقا من العلاقات الأخوية ونظرا للمواقف التاريخية للدول العربية الى جانب لبنان".