جميل السيد: الفتنة أخطر من الحرب

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر "اكس":

"الفتنة أخطر من الحرب،

وأوّل ضحاياها عادةً هو من يسعى إليها أو يوقظها…

الحرب قد تكون جبهة أو عدة جبهات ترى فيها العدو من أمامك، أمّا الفتنة فهي بحرٌ من الجبهات داخل بيتك تكون النار فيها من كلّ الجوانب…

ما يشهده لبنان اليوم بالتزامن مع حجم النزوح، فتَحَ باباً للإنصهار الوطني لكنه قد يتحوّل لاحقاً مع الوقت، ومع دخول عملاء على الخطّ، إلى مسرح للفتنة والفوضى إن لم يتمّ تنظيمه وضبطه!!

هيَ أوّلاً مسؤولية الجيش وقوى الامن أن يكونوا متواجدين قرب كل تجمعات النزوح من الأكبر إلى الأصغر،

وهي ثانياً مسؤولية كل لبناني، وبالأخصّ

أولئك الذين يتزعّمون القوى السياسية ولَهُم أنصار في الشوارع،

وهؤلاء خاضوا الحروب الدموية الداخلية في الماضي القريب ويعرفون ما تجرّه الفتنة من ويلات وخراب…"