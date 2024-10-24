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طوافة ثانية للجيش تساعد في إخماد حريق حرج السفيرة في يومه الثالث

24
OCTOBER
2024
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إستمرت أعمال إخماد حريق حرج السفيرة الصنوبري في الضنية لجهة بلدة بطرماز لليوم الثالث على التوالي، وقد إستقدم الجيش اللبناني طوافة إضافية إلى جانب طوافة سابقة إستعان بها يوم أمس من أجل إخماد الحريق، الذي اتسعت رقعته صباح اليوم داخل الحرج نتيجة شدّة الرياح، حيث ارتفعت منه ألسنة اللهب وأعمدة الدخان التي شوهدت من أماكن بعيدة.

وقد نجحت الجهود التي بذلها عناصر الجيش والدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والبلديات ومتطوعين في السيطرة على الحريق ومنعه من التمدد أكثر داخل الحرج، أو اقترابه من الأراضي الزراعية أو المناطق السكنية.

ويعمل العناصر على إخماد النيران يدوياً عبد معدات بدائية وبواسطة خراطيم مياه طويلة تمت الإستعانة بها، نتيجة عدم وجود طريق داخل الحرج ما يحول دون إمكانية دخول آليات الإطفاء إليه.

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