Gebran Bassil : No hay objetivo libanés para una guerra de apoyo a Gaza y el desarme de Hezbollah a la sombra de la guerra es una traición

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, confirmó en una entrevista en Al-Hadath TV que la alianza con Hezbollah no continuará, señalando que esta alianza "se produce cuando estamos en la misma posición en cuestiones, pero no estuvimos de acuerdo en la cuestión de la construcción del Estado y la asociación en el país en la presidencia y el gobierno, y en tercer lugar en la guerra para apoyar a Gaza y la entrada de Líbano en una guerra que no tenía causa ni objetivo libanés, sino que sólo se incluyó bajo el título de unidad de las plazas." Y añadió: "Cuando Hezbollah siguió el planteamiento de la unidad de las plazas, surgió un interés no libanés en este asunto y hubo agendas no libanesas, por lo que nos opusimos."

Bassil subrayó que "Israel no necesita un pretexto para atacar el Líbano, y atacaba incluso antes de que existiera Hezbollah, y podemos recordar lo que ocurrió en 1967, 1972 y 1982, cuando ocupó Beirut y su agresión fue constante, pero el argumento de fuerza del Líbano fue que estaba en posición de autodefensa."

Dijo "Por el momento, las armas que defienden el territorio libanés no deben ser retiradas, sino sólo cuando Israel regrese más allá de las fronteras y se desarrolle una estrategia de defensa bajo la dirección del Estado y el consenso de los libaneses". Añadió: "Hoy no voy a dar un regalo a Israel por ocupar territorio libanés, lo que llamamos 'traición'."

Bassil añadió: "Fui ministro de Asuntos Exteriores del Líbano durante seis años y aprendí a ocuparme de los intereses del Líbano, y mi posición redundará en beneficio del país". Dijo "El interés del Líbano hoy es unirse y mostrar solidaridad para preservar el Líbano, que se enfrenta a una amenaza existencial, y creo que ahora no es el momento de alineamientos internos, especialmente a la luz de la guerra que se está librando contra el Líbano y el intento de "ocupación" que está teniendo lugar".

Subrayó "Estamos obligados a defender el Líbano y preservar su soberanía e independencia, y cuando esto se consiga, entonces podremos volver al interior y discrepar sobre quién está a favor y quién en contra de la estrategia de defensa, y ahora no podemos darnos el lujo para esta cuestión porque nos enfrentamos al peligro de luchas internas".

Bassil subrayó que está "a favor de la unidad de los componentes libaneses y de la unidad de los libaneses, y no prefiero la unidad cristiana a expensas de la unidad libanesa", expresando su convicción de que "éste es un error que incluso Hezbollah cometió cuando favoreció la unidad chií sobre la unidad nacional".

Añadió: "Siempre pienso en cómo preservar Líbano, y la democracia en el Líbano se caracteriza por la diferencia, la diversidad y la posibilidad de que cada uno de nosotros tenga su propia orientación política, pero debemos unirnos cuando hay algo que afecta a nuestra libertad y nuestra existencia". Dijo "Cuando los cristianos tuvimos que unirnos en la cuestión de la presidencia de la república, lo hicimos y tomamos una decisión que otros rechazaron".

En cuanto a la posibilidad de apoyar al líder del Partido de las "Fuerzas Libanesas", Samir Geagea, para la presidencia, como éste hizo al elegir al general Michel Aoun para la presidencia, Bassil señaló que "entiendo que se apoyen las ambiciones de Geagea, pero no tenemos capacidad para apoyar sus proyectos, sobre todo si van en contra de todos los libaneses", y añadió: "Tiene derecho a ocupar el cargo de presidente de la República y tiene representación, pero sus proyectos para el Líbano deben ser más claros porque nos enfrentamos a un peligro real de dividir el Líbano y esto es lo que hemos presenciado en Siria e Irak y destruirá el Líbano."

Señaló que "aboga por una descentralización administrativa ampliada que ayude al autodesarrollo de las regiones, pero no por la "partición" ni por el "federalismo" que no constituye un nudo en sí mismo, sino que en Líbano se presentará étnica y no geográficamente, dirigiéndose a los países árabes al decir: "El peligro de la "partición" sobre toda la región y no sólo sobre el Líbano, sino sobre la región árabe, que es un objetivo israelí, y por lo tanto hay que impedir que se produzca".

Preguntó incrédulo: "¿Queremos dividir el Líbano? ¿Hemos olvidado la Guerra de la Montaña y Sidón Oriental y lo que hizo Israel?" Subrayó que Líbano se enfrenta hoy a la crisis económica más grave y a la crisis de la presencia de dos millones de sirios desplazados.

Sobre el movimiento de Bassil en algunos países del Golfo de proponer un nombre concreto para la presidencia aparte del comandante del Ejército Joseph Aoun, Bassil subrayó que "no tenemos un candidato para la presidencia y hace poco hicimos una lista o un listado de los nombres de los candidatos propuestos y los llevamos a los bloques parlamentarios y sondeamos sus opiniones sobre ellos".

Afirmó : "Estoy a favor de elegir un presidente hoy antes de mañana", subrayando que “no hemos presentado a ningún candidato, pero tenemos candidatos que hemos rechazado, otros que hemos dicho que aprobamos y candidatos que hemos dicho que podrían ser considerados”. Bassil subrayó también que "no presentó al presidente del Parlamento, Nabih Berri, los nombres de dos candidatos, sino que le presentó la lista que los diputados del Movimiento Patriótico Libre presentaron a los bloques parlamentarios".

En respuesta a su rechazo del comandante del ejército para la presidencia a pesar de que goza de apoyo desde dentro y desde las capitales árabes y occidentales, Bassil señaló que "esto se debe a dos razones, la primera razón es que considero que no tengo derecho a probar a una persona y formarme mi opinión sobre ella para apoyarla, ya que considero que hay un grupo de personas que probé y él es una de ellas y veo que no tendrán un proyecto de éxito para el Líbano, y la segunda razón es que hay nombres en ciertos puestos que son un proyecto problemático en el país y queremos aliviar los problemas no tener problemas adicionales".

Bassil continuó: "Me preocupa el caos en el Líbano que conduce a luchas internas, todo lo que une a los libaneses estoy a favor, todo lo que los divide estoy en contra, y el comandante del ejército no une a los libaneses", "y veo que el Líbano se enfrenta a un gran peligro y veo que Israel quiere ”romper los huesos" de los libaneses, y lo que une a los libaneses estoy a favor, y lo que los divide estoy en contra."

Bassil señaló que "el 17 de octubre, el ejército libanés tuvo que mantener la seguridad en el país, y en ese momento las carreteras y las instalaciones públicas del país estuvieron cerradas durante mucho tiempo y esto provocó el colapso de la moneda nacional y el contrabando de dinero libanés en el extranjero y causó una crisis económica", señalando que "la crisis se ha ido acumulando durante mucho tiempo y el comandante del ejército no es responsable de ella, pero en el momento del colapso, parte de ella podría haberse remediado impidiendo el contrabando de dinero si se hubieran abierto las carreteras, y entonces vimos cómo ocurrían cosas antinaturales, ya que se permitió que una o dos personas detuvieran a un general del ejército libanés y bloquearan la carretera, y esto aceleró el colapso".

Sobre la aplicación de las leyes internacionales de 1701 a 1559 y otras, Bassil señaló que está "por la aplicación de las resoluciones internacionales, pero no sólo las que se aplican al Líbano sino también a Israel, como la resolución 242 y la devolución de los territorios ocupados y el retorno de los refugiados palestinos a su tierra".

Explicó: "Estoy a favor de una paz justa en la región en la que el Líbano recupere sus derechos sobre la tierra y los recursos de petróleo y gas, así como sus derechos a que cesen los ataques contra él y sus derechos al retorno de los desplazados sirios y los refugiados palestinos a sus tierras." Afirmó: "Como gobierno libanés, estamos a favor de la Iniciativa Árabe de Paz, pero Israel no quiere la paz y está cometiendo crímenes contra la humanidad de los que no ha sido testigo la humanidad".

En respuesta a una pregunta sobre el argumento de que Israel se enfrenta a una "milicia armada" y no al ejército libanés, Bassil dijo que "la comunidad internacional debe permitir que el ejército se arme para que pueda cumplir plenamente con su deber". Dijo: "Aunque el 1701 lo dice, no se ha aplicado por ambas partes, y hasta hoy no se permite que el ejército esté armado, y yo, como libanés, quiero ver al ejército con su fuerza para poder defender la tierra de Líbano, pero no está prohibido ser fuerte contra un enemigo como Israel". Y añadió: "Es normal que el estado de resistencia sea transitorio y que el restablecimiento de los derechos de los libaneses no continúe, por lo que necesitamos una estrategia de defensa en la que protejamos Líbano bajo el liderazgo del Estado libanés."

Bassil subrayó que está "a favor de defender el Líbano hoy, especialmente ante la amenaza de una ocupación del Líbano, y si eso ocurre, la resistencia tendrá mayor legitimidad», y añadió: "Desgraciadamente, la tierra del Líbano se convertirá en un conflicto iraní-israelí, al que acudirán combatientes de distintas nacionalidades y partidos, y entonces, en lugar de que la tierra de Líbano sea una tierra de libertad, democracia y prosperidad, como queremos que sea, se convertirá en una tierra de conflicto y lucha constante."

Bassil explicó que "la resolución 1701 habla de acuerdos de seguridad al sur del Litani y habla de obligar a Israel a detener su agresión contra Líbano para aplicar las resoluciones internacionales hasta las granjas de Shebaa, por lo que se supone que su aplicación debe ser aplicada por ambas partes", y explicó que "esta resolución no impide a los libaneses desarrollar una estrategia de defensa", dijo: "Lo que me preocupa es cómo defender al Líbano de Israel, al que no le importa que exista como está actualmente y no quiere que sea diverso ni próspero porque es su contrario y el objetivo de defender al Líbano es lo que me preocupa», señalando que “con una decisión internacional y garantías internacionales para liberar la tierra, para qué queremos armas, ya que las armas de Hezbollah no son sagradas para mí, sino que lo que es sagrado es la tierra, la soberanía y mi país”.

Señaló que "Netanyahu, todo lo que pueda tomar del Líbano, lo hará y no se detendrá, y hemos advertido a Hezbollah desde el primer día que esta guerra no es como la de julio de 2006", y añadió: "Nada detendrá a Netanyahu excepto una ecuación de poder sobre el terreno, que falta en el Líbano y se preserva parcialmente defendiendo la tierra, o mediante una ecuación más amplia en la que entren más países para imponer un acuerdo, y además sus condiciones no están maduras, especialmente no antes de las elecciones estadounidenses y de que asuma la nueva administración."

Bassil subrayó que "la razón de la disolución del estado es la ausencia del presidente de la república y de un gobierno en esta situación, y el equilibrio en el Líbano vuelve cuando todos nosotros como libaneses estamos equilibrados y compartimos el poder y la decisión libanesa".

Dijo: "Queremos un Estado representado por el presidente de la república y un gobierno de salvación nacional encabezado por un primer ministro, que estén de acuerdo entre sí y acordados por los libaneses, y yo estoy a favor de elegir hoy al presidente de la república antes del alto el fuego", subrayando que "la presidencia del gobierno representa la primera posición suní y debe ser reforzada." Señaló que "está el presidente de la República, Nabih Berri, que es la autoridad legislativa y está deseoso de que cese la guerra y es consciente de sus peligros, pero sólo él lleva la carga en que todos tenemos que repartirla".

Bassil indicó que "no está de acuerdo con el alto el fuego antes de la elección del Presidente de la República", considerando que "lo que hizo el dúo chiíta fue un error en términos de impedir la elección del Presidente del Líbano desde 2022 y apostar por cosas en la región que no sucedieron", señalando que "queremos posiciones de países que no nos impongan nombres sino que nos ayuden a ponernos de acuerdo entre nosotros como libaneses y no nos pongan barreras o “vetos” o prefieran nombres sobre otros nombres", subrayando que «la industria libanesa de la decisión libanesa es lo que nos protege."

Sobre las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores iraní, que afirmó que los términos del alto el fuego en Líbano están relacionados con Gaza, Bassil dijo: "No estamos de acuerdo con él y debería hablar por sí mismo y no por nosotros".

Añadió: "Decimos que no queremos que Líbano sea escenario de un conflicto iraní-israelí". Tras señalar que "la constitución iraní se refiere a apoyar al pueblo palestino o a los “oprimidos” y no a luchar por ellos, dijo: "El asesor político del presidente iraní Mohammad Jawad Zarif lo dijo claramente que ésta es nuestra responsabilidad, y nosotros como libaneses deberíamos habernos dado cuenta de que si Irán hace esto, no es nuestra responsabilidad liberar a Palestina, sino que ésta es responsabilidad de los palestinos, y nosotros estamos con ellos en este asunto y ellos lo están haciendo."

Bassil subrayó que "la prioridad de Irán es su seguridad nacional y sus intereses, y los libaneses deberían aprender de esto y darse cuenta de que ni Irán ni otros deberían interferir en nuestra decisión soberana y nacional, sino que somos nosotros quienes la decidimos, y si Irán quiere luchar contra Israel, tiene sus capacidades y debería intentar desde su tierra luchar contra Israel y no luchar contra él desde Líbano."

En respuesta a una pregunta sobre un acuerdo político en el que un comandante del ejército se convertiría en presidente a cambio del levantamiento de las sanciones, Bassil señaló que "esto ocurrió y si hubiera querido aceptarlo, lo habría aceptado", subrayando que "sólo puedo hipotecar mi decisión a la libertad de mi conciencia y al interés del “movimiento” que represento y al interés del Líbano". Y añadió: "Se me impusieron sanciones en su momento porque consideré en ese momento que lo que se me pedía que hiciera para romper una relación inmediata con Hezbollah causaría problemas en el país y mostraría el plan para aislar a la comunidad chiíta en el Líbano que existe hoy en día golpeándola y atacándola e intentando separarla del resto de los libaneses y esto causa una guerra civil y acepté las sanciones sobre mi persona para evitar que esto llegara al Líbano."

Dijo: "Adopto mis posiciones actuales para evitar las luchas internas, y a cambio, cualquier tentación de levantar las sanciones no la aceptaré porque eran injustas y su trasfondo es político, y los estadounidenses no hablaron conmigo más que para romper la relación con Hezbollah, y no aceptaré la retirada de las sanciones pidiendo algo a cambio."

Bassil afirmó que "no presentará su candidatura a la presidencia de la República en tales circunstancias".

Añadió: "Cuando encuentre que mi candidatura sirve al país, entonces será mi deber", señalando que “si hay un consenso interno y condiciones externas que garanticen que podemos lograr para el Líbano, entonces lo consideraré porque he aprendido de la experiencia del presidente Michel Aoun”.

Y añadió: "Con todo mi gran desacuerdo con Hezbollah y mi pena por ellos, es nuestro deber enfrentarnos a Israel, de ahí que haya dicho que el desarme no está en el centro de la batalla y que hoy no es el momento de exigir la 1559", señalando que "hablo de la soberanía del Líbano y de su protección tras el final de la batalla".

Sobre si las diferencias con "Hezbollah" eran pro forma para dar poder en la calle a los cristianos, Bassil vio que "hay una fertilidad de la imaginación", y añadió: "Hay una crisis económica y se debe a la mala gestión y a la corrupción, y reto al mundo a que demuestre la acusación de corrupción contra mí, que es una acusación para socavar mi libanidad".

y vio que: "hay una desintegración de las instituciones en el Líbano y una guerra mayor, y por lo tanto no es el momento de pequeños juegos políticos según los que se lo imaginan, hoy es el momento de grandes posiciones para salvar el país", concluyendo: "Hago un llamamiento para que se generalice el entendimiento que tuvo lugar entre Irán y Arabia Saudí y en lugar de avanzar hacia una interacción positiva y no negativa y garantizar la supervivencia de las personas con su economía", y el entendimiento iraní-saudí expresa la lógica y no estoy a favor de la carrera para sembrar la violencia y el extremismo y así nos enfrentamos a Israel con la capacidad de defendernos y Arabia Saudí proporciona un modelo en este marco y así es como veo el Líbano y el Levante en esta armonía donde todo el mundo se preocupa de sus asuntos internos e interactúa con su entorno humana y económicamente".