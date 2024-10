A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans une interview avec la chaîne "Al-Hadath" que l'alliance avec le "Hezbollah" ne pouvait pas continuer, soulignant que cette alliance n'avait lieu que lorsque les deux partis partageaient une position commune sur certains sujets. Cependant, il a précisé que des divergences sont apparues sur la construction de l'État, le partenariat national en ce qui concerne la présidence et le gouvernement, ainsi que sur la guerre de soutien à Gaza, qui a entraîné le Liban dans un conflit qui ne le concernait ni par sa cause ni par ses objectifs. Selon Bassil, cette guerre s'inscrivait uniquement dans le cadre de la politique de "l'unité des fronts". Il a ajouté : « Lorsque le Hezbollah a adopté la politique de l'unité des fronts, cela a créé un intérêt non-libanais dans cette affaire, et il y a eu des agendas étrangers impliqués. C'est pourquoi nous nous y sommes opposés. »

Bassil a souligné qu’ « Israël n'a pas besoin de prétexte pour attaquer le Liban, il l'a fait avant même l'existence du Hezbollah. On peut se rappeler ce qui s'est passé en 1967, 1972 et 1982, où il a même occupé Beyrouth. Ses agressions sont constantes, mais la force du Liban réside dans sa position de défense légitime. »

Bassil a également affirmé qu'« à l'heure actuelle, les armes qui défendent le territoire libanais ne devraient pas être retirées tant qu'Israël ne sera pas repoussé au-delà des frontières, et qu'une stratégie de défense sous la direction de l'État et l'accord des Libanais ne sera pas mise en place ». Il a ajouté : « Je ne donnerai pas un cadeau à Israël en lui permettant d'occuper des terres libanaises. Cela s’appelle de la trahison. »

Bassil a déclaré : « J'ai occupé le poste de ministre des Affaires étrangères du Liban pendant six ans, et j'ai appris à agir dans l'intérêt du Liban. Ma position aujourd'hui est guidée par cet intérêt national. » Il a souligné que « l'intérêt du Liban aujourd'hui est de nous unir et de nous solidariser pour préserver un Liban qui fait face à un danger existentiel. Ce n'est pas le moment de se diviser, surtout face à la guerre qui est menée contre le Liban et à la tentative d’occupation. »

Il a ajouté : « Nous sommes obligés de défendre le Liban et de préserver sa souveraineté et son indépendance. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons revenir aux discussions internes sur qui est pour ou contre la stratégie de défense. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le luxe de débattre de ce sujet car nous faisons face à un risque de guerre civile. »

Bassil a insisté sur le fait qu'il est « pour l'unité des composantes libanaises et l'unité des Libanais, et qu'il ne privilégie pas l'unité des chrétiens au détriment de celle des Libanais ». Il a également exprimé son avis que « c'était une erreur commise même par le Hezbollah lorsqu'il a privilégié l'unité chiite à l'unité nationale ».

Il a poursuivi : « Je pense constamment à comment préserver le Liban. La démocratie libanaise est caractérisée par la diversité et la capacité pour chacun de suivre son propre chemin politique. Mais nous devons nous rassembler quand il s'agit de protéger notre liberté et notre existence. » Il a ajouté : « Lorsque les chrétiens devaient s'unir pour la question de la présidence de la République, cela s'est fait, et nous avons pris une décision que d'autres ont rejetée. »

En ce qui concerne la possibilité de soutenir le chef du Parti des Forces Libanaises, Samir Geagea, pour la présidence, tout comme ce dernier avait soutenu l'élection du général Michel Aoun, Bassil a indiqué qu'il « comprend les ambitions de Geagea mais ne peut pas soutenir ses projets, surtout s'ils vont à l'encontre de tous les Libanais ». Il a ajouté : « Geagea a le droit d'aspirer à la présidence, et il a une représentation, mais ses projets pour le Liban doivent être plus clairs, car nous faisons face à un danger réel de division du pays, comme ce que nous avons vu en Syrie et en Irak. Cela pourrait détruire le Liban. »

Bassil a rappelé qu'il « appelle à la décentralisation administrative élargie, qui aiderait à l'auto-développement des régions, mais sans division ni fédéralisme, car cela ne poserait pas de problème en soi, mais au Liban, cela serait présenté de manière ethnique plutôt que géographique ». Il s'est adressé aux pays arabes en disant : « Le danger de la division menace toute la région, pas seulement le Liban, et c'est un objectif israélien. Nous devons donc l'empêcher. »

Il s'est demandé avec indignation : « Voulons-nous vraiment diviser le Liban ? Avons-nous oublié la guerre de la Montagne, l'Est de Saïda et ce qu'Israël a fait ? » Soulignant que « le Liban est actuellement confronté à la plus grave crise économique et à la présence de deux millions de réfugiés syriens. »

Concernant ses démarches auprès de certains pays du Golfe pour proposer un candidat à la présidence, autre que le commandant de l'armée Joseph Aoun, Bassil a affirmé : « Nous n'avons pas de candidat pour la présidence. Récemment, nous avons établi une liste de candidats et l'avons présentée aux différents blocs parlementaires afin de recueillir leurs avis. »

Il a précisé : « Je suis favorable à l'élection d'un président dès aujourd'hui plutôt que demain. » Insistant sur le fait que « nous n'avons pas proposé de candidat spécifique, mais nous avons exprimé notre rejet de certains, notre accord avec d'autres, et pour certains noms, nous avons mentionné qu'ils pouvaient être étudiés. » Bassil a également affirmé qu'il « n'a pas présenté de noms de candidats au président du parlement, Nabih Berri, mais lui a montré la liste que les députés du Courant patriotique libre avaient soumise aux blocs parlementaires. »

En réponse à son opposition à la candidature du commandant de l'armée à la présidence, malgré le soutien qu'il reçoit à la fois à l'intérieur du pays et dans certaines capitales arabes et occidentales, Bassil a expliqué : « Cela tient à deux raisons. Premièrement, je considère qu'il n'est pas juste de soutenir quelqu'un dont j'ai déjà une opinion défavorable, basée sur mon expérience personnelle avec lui. Il y a des personnes, lui y compris, que j'ai évaluées, et je ne crois pas qu'elles aient un projet viable pour le Liban. Deuxièmement, certaines personnalités occupant des postes spécifiques constituent un problème pour le pays. Nous cherchons à résoudre les crises, pas à en créer de nouvelles. »

Bassil a poursuivi : « Je crains le chaos au Liban, qui pourrait mener à une guerre civile. Tout ce qui réunit les Libanais, je le soutiens, et tout ce qui les divise, je m'y oppose. Le commandant de l'armée ne rassemble pas les Libanais. » Il a ajouté : « Le Liban est face à un grand danger, et je vois qu'Israël cherche à "briser les reins" des Libanais. Tout ce qui unit les Libanais, je le soutiens ; tout ce qui les divise, je m'y oppose. »

Bassil a également souligné que « l'armée libanaise aurait dû maintenir la sécurité du pays le 17 octobre, lorsque les routes et les installations publiques ont été bloquées pendant longtemps. Cela a conduit à l'effondrement de la monnaie nationale, au transfert de fonds libanais à l'étranger et à une crise économique. » Il a noté que « la crise s'est accumulée depuis longtemps, et le commandant de l'armée n'en est pas responsable, mais au moment de l'effondrement, une partie aurait pu être évitée en empêchant la fuite des capitaux si les routes avaient été rouvertes. À ce moment-là, des événements anormaux se sont produits, comme le fait de permettre à une ou deux personnes d'arrêter un général de l'armée libanaise et de bloquer la route, ce qui a accéléré l'effondrement. »

Concernant l'application des résolutions internationales, de la 1701 à la 1559, Bassil a déclaré qu'il « est en faveur de l'application des résolutions internationales, mais pas seulement celles qui concernent le Liban. Israël doit également appliquer la résolution 242 et restituer les territoires occupés, ainsi que permettre le retour des réfugiés palestiniens sur leur terre. »

Il a expliqué : « Je suis pour une paix juste dans la région, qui permettrait au Liban de récupérer ses droits sur ses terres, ses ressources pétrolières et gazières, ainsi que ses droits à cesser les agressions contre lui et au retour des réfugiés syriens et palestiniens dans leur pays. » Il a affirmé que « nous, en tant que gouvernement libanais, soutenons l'Initiative de paix arabe, mais Israël ne veut pas la paix et commet des crimes contre l'humanité sans précédent dans l'histoire. »

Interrogé sur l'argument selon lequel Israël affronte une « milice armée » plutôt que l'armée libanaise, Bassil a déclaré que « la communauté internationale doit permettre à l'armée libanaise de s'armer pour qu'elle puisse pleinement accomplir son devoir. » Il a souligné que « bien que la résolution 1701 le stipule, elle n'a été appliquée par aucune des deux parties. Jusqu'à ce jour, il est interdit à l'armée de se renforcer, et en tant que Libanais, je souhaite voir une armée forte, capable de défendre le territoire libanais, sans que l'on restreigne sa capacité à utiliser la force contre un ennemi tel qu'Israël. » Il a ajouté : « Il est naturel que la résistance soit une situation temporaire, et une fois que les droits des Libanais auront été restaurés, elle ne devrait plus être nécessaire. Nous avons donc besoin d'une stratégie de défense sous la direction de l'État libanais. »

Bassil a affirmé qu'il « est pour la défense du Liban aujourd'hui, surtout face à la menace d'une occupation. Si cela devait arriver, la résistance bénéficierait d'une légitimité accrue. » Il a ajouté : « Malheureusement, le territoire libanais pourrait alors devenir le théâtre d'un conflit irano-israélien, avec l'arrivée de combattants de diverses nationalités et factions. Au lieu que le Liban soit une terre de liberté, de démocratie et de prospérité, comme nous le souhaitons, il deviendrait une terre de conflits et de combats incessants. »

Il a expliqué que « la résolution 1701 parle d'arrangements sécuritaires au sud du Litani et exige qu'Israël cesse ses agressions contre le Liban, en respectant les résolutions internationales jusqu'à la question des fermes de Chebaa. Son application suppose que les deux parties se conforment à ces obligations. » Bassil a souligné que « cette résolution n'empêche pas les Libanais de mettre en place une stratégie de défense. » Il a précisé : « Ce qui m'importe, c'est comment défendre le Liban face à Israël, qui ne se soucie pas que le Liban existe comme il est aujourd'hui, divers et prospère. Ce qui compte pour moi, c'est la défense du Liban. » Il a ajouté : « Si un jour nous obtenons une garantie internationale pour la libération de notre terre, pourquoi aurions-nous besoin des armes ? Les armes du Hezbollah ne sont pas sacrées pour moi, ce qui est sacré, c'est la terre, la souveraineté et mon pays. »

Bassil a indiqué que « Netanyahou prendra tout ce qu'il peut du Liban et ne s'arrêtera pas. Nous avons averti le Hezbollah dès le premier jour que cette guerre n'est pas semblable à la guerre de juillet 2006. » Il a ajouté : « Rien n'arrêtera Netanyahou, sauf un équilibre des forces sur le terrain, que le Liban ne possède pas, et que seule une défense partielle permet de maintenir. Ou bien, cela nécessitera une intervention internationale plus large pour imposer un règlement, mais les conditions ne sont pas encore réunies, surtout avant les élections américaines et la prise de fonction de la nouvelle administration. »

Bassil a souligné que « l'effondrement de l'État est dû à l'absence de président de la République et à une situation gouvernementale inacceptable. L'équilibre au Liban reviendra lorsque nous serons tous en mesure de partager le pouvoir et les décisions en tant que Libanais. »

Il a affirmé que « nous voulons un État représenté par un président de la République et un gouvernement de salut national, avec à sa tête un Premier ministre, tous deux en accord mutuel et soutenus par les Libanais. Je suis favorable à l'élection d'un président avant même un cessez-le-feu. » Il a insisté sur le fait que « la présidence du gouvernement représente la principale position sunnite et doit être renforcée. » Il a ajouté : « Le président du parlement, Nabih Berri, représente le pouvoir législatif et est soucieux de mettre fin à la guerre, conscient de ses dangers, mais il ne peut porter seul le fardeau ; nous devons tous partager cette responsabilité. »

Bassil a affirmé qu'il s'opposait à l'idée d'un cessez-le-feu avant l'élection d'un président. Il a qualifié la position du duo chiite de « faute », accusant celui-ci d'avoir bloqué l'élection présidentielle depuis 2022 en misant sur des développements régionaux qui ne se sont finalement pas concrétisés. Il a souligné que « nous avons besoin que les pays ne nous imposent pas de candidats, mais qu'ils nous aident à parvenir à un consensus entre Libanais, sans créer d'obstacles ni imposer de veto sur certains noms. » Il a insisté sur le fait que « c'est la souveraineté de la décision libanaise qui nous protège. »

En ce qui concerne les récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères iranien, liant les conditions d'un cessez-le-feu au Liban à la situation à Gaza, Bassil a répondu qu'il « n'était pas d'accord et que ce ministre devait parler pour lui-même, pas pour nous. »

Il a ajouté : « Nous affirmons que nous ne voulons pas que le Liban devienne un champ de bataille entre l'Iran et Israël. » Il a précisé que « la constitution iranienne mentionne le soutien au peuple palestinien et aux opprimés, et non de combattre à leur place, et le conseiller politique du président iranien, Mohammad Jawad Zarif, a déclaré clairement que c'était leur responsabilité. Nous, en tant que Libanais, devrions comprendre que si l'Iran mène cette bataille, ce n'est pas à nous de libérer la Palestine. C'est aux Palestiniens de le faire, et nous les soutenons dans cette mission. »

Bassil a insisté sur le fait que « la priorité de l'Iran est sa propre sécurité nationale et ses intérêts, et les Libanais doivent tirer des leçons de cela. Ils doivent comprendre qu'aucun pays, que ce soit l'Iran ou un autre, ne doit intervenir dans notre décision souveraine et nationale. Nous devons être les seuls à la prendre. Si l'Iran veut combattre Israël, qu'il le fasse depuis son propre territoire, pas depuis le Liban. »

En réponse à une question sur un éventuel accord politique où un commandant de l'armée pourrait devenir président en échange de la levée des sanctions contre lui, Bassil a révélé que « cette proposition avait bien été faite, et si j'avais voulu l'accepter, je l'aurais fait. » Il a affirmé qu'il « ne pouvait se soumettre à une telle décision que selon la liberté de sa conscience, dans l'intérêt du Courant qu'il représente et dans l'intérêt du Liban. » Il a ajouté : « Des sanctions ont été imposées contre moi parce que j'ai refusé de rompre immédiatement avec le Hezbollah, car cela aurait causé un problème dans le pays. Le plan actuel vise à isoler la communauté chiite au Liban, ce qui entraînerait une guerre civile. J'ai accepté les sanctions pour éviter cela. »

Bassil a affirmé : « Je prends mes positions actuelles pour éviter la guerre civile. Je refuse également tout attrait lié à la levée des sanctions, car ces sanctions étaient injustes et motivées pour des raisons politiques. Les Américains ne m'ont demandé qu'une chose : rompre avec le Hezbollah. Je ne me soumettrai pas à cela en échange de la levée des sanctions. »

Bassil a également affirmé qu'il « ne présenterait pas sa candidature à la présidence de la République dans de telles circonstances ». Il a ajouté : « Lorsque je verrai que ma candidature peut servir le pays, alors ce sera mon devoir. » Il a précisé : « Si un consensus interne et des circonstances extérieures permettent de réaliser des avancées pour le Liban, je réfléchirai à me présenter, car j'ai appris de l'expérience du président Michel Aoun. »

Il a poursuivi : « Malgré mes profondes divergences avec le Hezbollah et ma tristesse à leur égard, notre devoir est de faire face à Israël. C'est pourquoi j'ai dit que le désarmement ne doit pas se faire en pleine bataille, et ce n'est pas aujourd'hui le moment de demander l'application de la résolution 1559. » Il a précisé : « Je parle de la souveraineté du Liban et de sa protection après la fin des combats. »

Concernant les divergences avec le Hezbollah, souvent considérées comme superficielles pour renforcer sa position dans la rue chrétienne, Bassil a estimé que « cela relève de l'imagination fertile ». Il a ajouté : « La crise économique que nous traversons est due à une mauvaise gestion et à la corruption. Je mets au défi quiconque de prouver une quelconque accusation de corruption à mon encontre. Ce sont des accusations qui visent à porter atteinte à ma libanité. »

Il a observé que « les institutions au Liban sont en train de se désintégrer et que nous sommes en pleine guerre. Ce n'est donc pas le moment pour des jeux politiques mesquins, comme certains l'imaginent. C'est le moment de prendre de grandes décisions pour sauver le pays. »

En conclusion, il a déclaré : « J'appelle à la généralisation de l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Au lieu de nous tourner vers des positions négatives, nous devrions adopte une approche positive pour garantir la résilience de notre peuple dans son économie. L'accord irano-saoudien reflète la logique, et je ne suis pas pour une course à la violence et à l'extrémisme. C'est ainsi que nous ferons face à Israël, avec la capacité de nous défendre. L'Arabie saoudite présente un modèle dans ce domaine, et c'est ainsi que je vois le Liban et le Levant dans cette harmonie, où chacun s'occupe des affaires de sa propre maison tout en interagissant humainement et économiquement avec son environnement. »