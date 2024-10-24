living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ مؤتمر باريس يتمخَّض عن مليار دولار مساعدة للبنان والجيش... و"الفرَج" ينتظر وقف النار وواقع الميدان!

24
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يكن يتوقع أحد من مؤتمر باريس، الذي غلب عليه الطابع الأوروبي، المعجزات. فالقرار بوقف النار ليس لديه، بل لدى بنيامين نتنياهو، والولايات المتحدة، لكن على الأقل، تمكّن لبنان من الحصول على رزمة مساعدات ناهزت المليار دولار، وإن كانت الحاجات أعلى بكثير. فالتجمعات البشرية الهائمة على الطرق في لبنان، والنازحة إلى البيوت والمدارس والأديرة، تواجه مخاطر وتحديات جَمّة، ونحن على أبواب الشتاء، فيما المعالجات شبه متعثّرة، أو تتوقف على مبادرات حزبية أو فردية، لا بد وأن تصل إلى حدّ الإستنزاف.

أما "الفرَج" النهائي، لا يتحقق إلّا بوقف نهائي للنار وفقاً لواقع الميدان المتحرّك حتى الساعة، والشروع في إنجاز الحلول وعلى رأسها إعادة الإعمار، والأهالي المهجرين إلى أرضهم وبيوتهم.

مؤتمر باريس تمخّض عن مليار دولار، مئتان منها للجيش. وتوَّجهُ الرئيس المستضيف إيمانويل ماكرون، الذي أكد ضرورة إبعاد لبنان عن حروب الآخرين، داعياً إلى تطبيق القرارات الدولية، ومنتقداً حديث بنيامين نتنياهو عن حرب الحضارات، بإشارته إلى أن الحضارة لا تكون بارتكاب أعمال بربرية. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد أشار إلى "القلق" التقليدي للمنظمة الدولية "على سلامة المدنيين"، معتبراً أن "الهجمات ضد اليونيفيل أمر مرفوض تمامًا ويشكّل جريمة حرب".
ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شدد من جهته على محورية 1701، بصيغته الحالية، مؤكداً أنه "يوفر الأمن على حدودنا الجنوبية ما يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها". واستطرد ميقاتي بالإشارة إلى "أن التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار 1701 يُظهِر التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار".


أما الواقع الميداني للحرب، فقد شهد استمراراً للغارات من الجنوب إلى قضاء بعلبك، مروراً بالطريق الدولية في عاريا – الكحالة حيث أُفيدَ عن استهداف سيارة، فيما واصلتْ المقاومة ضرب المستوطنات والمواقع العسكرية بالصواريخ. هذا في وقتٍ كان الجيش اللبناني يزف ثلاثة شهداء من صفوفه، وعلى رأسهم الرائد محمد بركات الذي اشتُهر بإبعاده جنود الإحتلال الإسرائيلي إلى ما وراء "الشجرة"، وبإصراره على الدفاع عن آخر سنتيمتر من الأرض اللبنانية.
إنها حكاية الشهادة والدم لمجد لبنان!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   