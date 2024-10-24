المقاومة استهدفت دبابتي ميركافا في بلدة العديسة

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (15/14):‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الخميس 24-10-‌‏2024 دبابة ‏ميركافا شمال غرب بلدة عديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 24-10-‌‏2024 دبابة ‏ميركافا جنوب بلدة عديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏