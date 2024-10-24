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قوى الامن أحبطت محاولة تهريب مخدرات موضبة في علب حلويات الى دولة عربية

24
OCTOBER
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات تهريب المخدرات من وإلى لبنان وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كمية من المخدرات نوع حشيشة الكيف الى إحدى الدول العربية بواسطة توضيبها في علب حلويات.
على الفور، باشرت هذه الشعبة القيام بإجراءاتها لكشف هوية المتورطين وإحباط العملية قبل تنفيذها.
 بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها توصلت الى تحديد جميع أفراد الشبكة المشتبه بقيامهم بالتخطيط لعملية التهريب، ومن بينهم المدعو:
  - ي. ع. (مواليد عام ۲۰۰۰ لبناني)
بتاريخ 15-10-2024 وبعد متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة بخعون - قضاء الضنية.
بالتحقيق معه، اعترف أنه استلم، كمية المخدرات المنوي تهريبها إلى الخارج موضبة داخل علب حلويات، من المدعو:
  - م. ح. (من مواليد عام 1992 لبناني) متوار عن الأنظار، العمل جار لتوقيفه.
وأنه قام بوضعها في منزل الرأس المدبر للعملية، المدعو:
 -ع. ج (مواليد العام ۲۰۰٤ لبناني)، ومقيم في الدولة التي سيتم تهريب المخدرات إليها.
تمت مداهمة منزل الأخير، بحضور مختار البلدة المذكورة، وضبط بداخله كمية /17,6/ كلغ من حشيشة الكيف.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق باقي المتورطين عملا بإشارة القضاء المختص".

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