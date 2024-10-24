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رئيس وزراء قطر: فريقان أميركي وإسرائيلي سيزوران الدوحة للمشاركة في مفاوضات هدنة في غزة

24
OCTOBER
2024
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أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم أن وفديَن مفاوضَين أميركيا وإسرائيليا سيزوران الدوحة للمشاركة في مفاوضات هدنة في غزة، مشيرا إلى أن بلاده تواصلت مع قادة حماس بعد مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.

وقال: “هناك فريق مفاوض من الولايات المتحدة سيزور الدوحة بجانب الفريق المفاوض من الطرف الإسرائيلي وسيتم بحث ما هي السبل التي يمكن إحداث اختراق من خلالها في هذه المفاوضات”.

ولم يحدد الشيخ محمد موعد انعقاد هذه المفاوضات وما إذا كانت حماس ستشارك فيها.

وجاء كلام الشيخ محمد الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة القطرية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور الشرق الأوسط للمرة الحادية عشرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و(حماس) .

وردا على سؤال حول ما إذا تواصلت قطر مع قادة حماس بعد مقتل السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية في غزة، قال الشيخ محمد بالإنكليزية: “لقد عاودنا التواصل… مع ممثلي المكتب السياسي (لحماس) في الدوحة. لقد عقدنا بعض الاجتماعات معهم في الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف: “أعتقد أنه حتى الآن، لا يوجد وضوح بشأن الطريق للمضي قدما”.

وأكد “أننا ننسق بشكل وثيق مع مصر بشأن أي نوع من المبادرات المطروحة على الطاولة اليوم”.

وأشار إلى أن “هناك مناقشات مستمرة بين مصر وحماس” آملا أن تؤدي إلى “أمر إيجابي”.

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