الهيئة الصحية الإسلامية: العدو الإسرائيلي يخالف كل القرارات الدولية باستهداف أطقم ومراكز الدفاع المدني

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بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع - المدني الهيئة الصحية الإسلامية

مخالفًا لكل القرارات الدولية، يعمد العدو الإسرائيلي ومنذ بداية العدوان الأخير على لبنان، إلى استهداف أطقم ومراكز الدفاع المدني - الهيئة بشكل مباشر اضافة إلى التحريض المباشر أو عبر أبواق الفتنة المحلية، ونشر الأكاذيب والسرديات التي تبرر تلك الإستهدافات.

وآخر مزاعم العدو اتهام سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية بنقل العتاد والعديد العسكري، مما "يبرر" وفق زعمه جعلها عرضة للإستهداف.

إن العدو الإسرائيلي ينشر تلك الأكاذيب والأضاليل التي لا تمت الى الواقع بصلة ليبرر إستهدافه للقطاعات الصحية والإسعافية التي تشكل حلقة الأمان والإستقرار لشعبنا الصامد والمضحي.

إننا نطالب وزارة الصحة اللبنانية العامة والهيئات المحلية والمجتمع الدولي ومنظماته العالمية إلى اتخاذ التّدابير اللّازمة لحماية وإبعاد القطاع الصحي عن دائرة الإستهداف والإعتداء، وتطبيق القانون الدّولي وفقًا لاتفاقيّة جنيف الرّابعة والبروتوكولات المضافة والملحقة فيها.

علمًا أن الهيئة الصحية الإسلامية بمراكزها وإمكاناتها تعمل لخدمة الناس ولا علاقة لها بالأعمال العسكرية الحربية، وهي جمعية حائزة على علم وخبر من قبل وزارة الداخلية في لبنان (تحت رقم 299/أد)، وحائزة على مرسوم منفعة عامة في مجلس الوزراء (بموجب مرسوم رقم 7114) ومراكزها تعمل بمعرفة ومتابعة وزارة الصحة العامة وإشرافها.