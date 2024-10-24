living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموسوي: لعدم الوقوع في فخ الترويج للعدو..

24
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ادلى رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي  بتصريح في المجلس النيابي  اشار فيه الى انه" بعد قرابة الشهر على انفلات آلة القتل الاسرائيلية المغطاة من ترسانات الولايات المتحدة وتصاريح القتل المفتوح للمدنيين من دول غربية طالما تشدقت بحرصها على حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير واذا بها تشارك في حرمانه من اكثر الحقوق الاساسية إلا وهو حق الحياة والوجود من خلال دعمها اللامتناهي للجرائم ضد اهلنا في غزة ولبنان وامام أعين العالم هذا الكيان المغتصب ومعه دول الاستكبار الغربي فلبنان واللبنانيين تحت عدوان صهيوني همجي متوحش يقتل فيه العدو البشر ويدمر الحجر فلبنان تحت التدمير الممنهج كما غزة كما كان حاله منذ ان زرع الاستكبار هذا الكيان اللقيط في جسد منطقتنا العربية والإسلامية"، مؤكدا ان" لبنان سيبقى صامدا وثابتا بمقاومته الباسلة وأبطاله الشجعان وتضحيات جيشه الذي ارتقى له بالأمس ثلاثة في يياطر ".


اضاف:"الضحية الاولى هي الحقيقة ولكي يكمل العدو دوره يقوم باستهداف الإعلاميين بكافة اختصاصهم لمنع هؤلاء من القيام بواجباتهم المهنية والإنسانية ولابد من تاكيد تضامننا مع كل المصورين والمراسلين الذين اصبحوا هدفا ثابتا للعدوان الصهيوني والتحية لكل القنوات التي تفضح العدو لاسيما قناة الميادين التي تعرضت بالأمس لعدوان صهيوني في بيروت".


واكد:" انني لست في وارد التشكيك او التخوين، لان اللحظة هي لحظة للتضامن الوطني ولأن الحمل ثقيل علينا جميعا علينا ان نلتفت إلى خطورة وحساسية المسؤولية التاريخيّة والرأي وادعو قنواتنا جميعا ووسائل الإعلام اللبنانية والإعلاميين إلى التحلي بمستويات الأخلاق الوطنية والأداء المهنية بالمعايير الصرفة بحيث لا نقع في فخ الترويج للعدو الصهيوني واظهار ناطقيه العسكريين على شاشاتنا وإفراغ مساحات الأثير لهم".

وختم:"نحن في حالة حرب وهذا العدو يقدم سرديات الاجرامية الذي لا تقل خطورة في التضليل عن جرائمه وليكن أداؤنا اداء تعاطي مع عدو مجرم يتربص بنا، وادعو المؤسسات الإعلامية للالتزام بالقوانين اللبنانية واحترام شروط عمل المؤسسات الإعلامية وعدم الوقوع في فخ الترويج للعدو".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   