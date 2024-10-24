ماكرون في افتتاح مؤتمر باريس: لا بد أن تنتهي حرب الآخرين على أرض لبنان!

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اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح مؤتمر باريس لدعم لبنان أنه " لا بد أن تنتهي حرب الآخرين على أرض لبنان"، ولفت الى ان "لبنان يتعرض لجملة من التحديات تتمثل بهجمات إسرائيل والنزوح".

واعلن تقديم " 100 مليون يورو كمساعدات للبنان"، لافتا الى انه "يجب وقف الحرب فورا في لبنان"، داعيا " إسرائيل الى وقف الحرب في لبنان"، وشدد على "وقف الهجمات على إسرائيل أيضا".

ولفت الى ان" إيران تدفع بحزب الله لمواجهة إسرائيل"، ودعا الى "احترام القرار 1701 وتطبيقه من كافة الأطراف"، معتبرا ان " لدى الجيش اللبناني الآن مهمات أكثر من قبل وعلى حزب الله أن يوقف عملياته واستهداف ما بعد الخط الأزرق".