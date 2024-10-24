قوى الأمن الدّاخلي تنعي شهيدها الرقيب علي جهاد فرحات!

خدم في: مفرزة طوارئ المطار – فصيلة التفتيشات في المطار – فصيلة أولى في السرية الأولى في فوج الإدارات العامة – سرية حرس المجلس النيابي - مفرزة استقصاء مركزية – فصيلة ثالثة في السرية الخامسة في فوج الإدارات العامّة.