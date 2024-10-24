قوى الأمن الدّاخلي تنعي شهيدها الرقيب علي جهاد فرحات!

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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:
تَنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي جهاد فرحات، الذي استشهد، بتاريخ 22-10-2024، بغارةٍ نفّذها العدو الإسرائيلي على بلدته عربصاليم - النّبطيّة.
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
- الرتبة والاسم والشّهرة: علي جهاد فرحات.
- تاريخ الولادة ومكانها: 1-8-1994 عربصاليم - النّبطيّة.
- الوضع العائلي: متأهل.
- دخل السلك بتاريخ 16-05-2016 ورُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 31-12-2020.
- رُقِّيَ إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.
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- خدم في: مفرزة طوارئ المطار – فصيلة التفتيشات في المطار – فصيلة أولى في السرية الأولى في فوج الإدارات العامة – سرية حرس المجلس النيابي - مفرزة استقصاء مركزية – فصيلة ثالثة في السرية الخامسة في فوج الإدارات العامّة.
- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى - الميداليّة العسكريّة - ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة - وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.
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- مُنح التنويهات التّالية:
- تنويه عدد/1/ صادر عن قائد جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة.