لقاء بين ميقاتي وبوريل في باريس: لتكثيف التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي..

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل في باريس قبيل انعقاد "المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته".

شارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وتم البحث في الاوضاع الداخلية في لبنان وتكثيف التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي ودعم الاتحاد للبنان على الصعد كافة.

المنظمة الدولية للفرنكوفونية

وزار رئيس الحكومة مقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية في باريس، حيث اجتمع مع الأمينة العامة للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو في حضور مندوب لبنان لدى اليونيسكو السفير مصطفى أديب.

وتم خلال اللقاء البحث في الوضع الأمني والحاجة الملحة للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وجددت الأمينة العامة للفرنكوفونية تأكيد "تضامن الأسرة الناطقة بالفرنسية مع لبنان وشعبه." وابدت استعداد المنظمة الدولية للفرنكفونية" لدعم جهود لبنان من أجل تأمين حسن سير مؤسساته السياسية ووقف اطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701".