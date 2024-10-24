بالفيديو- صواريخ من لبنان على نهاريا وسقوط 3 إصابات حرجة.. وإذاعة الجيش: للمرة الأولى يطلق الحزب 50 صاروخًا!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في سماء مدينة نهاريا بالجليل، صباح اليوم الخميس.

وكشف الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 أشخاص في الاستهداف الأخير لمنطقة الجليل الغربي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا بالجليل الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه تمّ "رصد نحو 50 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل وأسقطنا بعضها."

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إنّه "للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين."

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر طبي: "إصابة 3 إسرائيليين بشظايا في الجليل الغربي."