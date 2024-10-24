مسيحيو القرى الحدودية اللبنانية... صامدون بتطمينات الفاتيكان

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بولا أسطيح -

نجحت الضغوط المكثفة التي مارسها أهالي وفعاليات بلدة رميش؛ الجنوبية الحدودية، في تعليق تنفيذ قرار سحب عناصر قوى الأمن الداخلي من مخفر البلدة، وذلك بعد أيام من سحب عناصر الجيش منها.

ويرفض الأهالي إنهاء وجود مظاهر الدولة في قراهم «وتركهم لمصيرهم». لكن في المقابل تتجنب القيادات الأمنية تعريض العناصر لأي احتكاك من أي نوع كان مع الجنود الإسرائيليين الذين ما زالوا يحاولون اقتحام الحدود الجنوبية للبنان من أكثر من محور.

ويشير كاهن رعية رميش، الأب نجيب العميل، إلى أن الاتصالات التي أجروها في الساعات الماضية «أثمرت تراجعاً عن قرار سحب عناصر قوى الأمن الداخلي»، لافتاً إلى أنه «منذ أيام لم يعد هناك وجود للجيش في البلدة، وحتى المستوصف الذي كان يديره عسكريون أُقفل، ولم يعد هناك إلا مستوصف واحد يهتم بالمرضى، علماً بأن أقرب مستشفى إلينا بات في مدينة صور».

ويتحدث العميل لـ«الشرق الأوسط» عن «نحو 6 آلاف شخص لا يزالون في البلدة»، لافتاً إلى أن «من نزح منهم هم من لديهم أفراد في عائلاتهم يحتاجون إلى رعاية صحية معينة».

وعن الأسباب التي تجعلهم، بخلاف القرى المحيطة التي نزح أهلها، متمسكين بالبقاء ومطمئنين إلى عدم استهدافهم، يقول العميل: «لا مقاومة لدينا ولا مراكز عسكرية. بلدتنا مكشوفة، وأي شخص قد يحاول إطلاق النار منها، فسيكون مكشوفاً»، موضحاً أن تطمينات دائمة تصل إليهم من السفير البابوي لدى لبنان الذي زارهم أكثر من مرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للشد على أيديهم ودعم قرارهم البقاء والصمود على أرضهم. ويضيف: «حتى إن تطمينات وصلت إلينا مؤخراً منه، وقال لنا: لا تخافوا».

ولا تعاني البلدة، كما باقي البلدات المسيحية الجنوبية الصامدة، من نقص في المواد الأساسية، بحيث كان الجيش و«يونيفل» يؤمّنان حماية القوافل التي تصل محملة بالمواد والمساعدات. لكن الأهالي يعبرون اليوم عن خشيتهم، مع سحب عناصر الجيش من رميش، من أن يصبح الوضع صعباً لجهة وصول القوافل وتأمين حمايتها.

وتنفي مصادر أمنية انسحاب الجيش من منطقة جنوب الليطاني، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» وجود «لواءين وفوج في المنطقة»، موضحة أن «ما يحدث هو إعادة تموضع؛ لأن الجيش بات هدفاً للعدو الإسرائيلي، كما قوات (يونيفل)، إضافة إلى أننا لم نعد نتمكن من إيصال إمدادات إلى بعض المراكز والعناصر، ونحاول منع أي احتكاك مع جنود العدو».

ولم تتعرض القرى المسيحية الحدودية لأي قصف إسرائيلي مباشر منذ اندلاع المواجهات بين «حزب الله» وتل أبيب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على خلفية عملية «طوفان الأقصى». فبعدما كانت المسيّرات والطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركز على استهداف مواقع تابعة لـ«حزب الله»، فإنها انتقلت بعد توسعة الحرب إلى قصف كل القرى والبلدات الشيعية، بحجة أن فيها أنفاقاً لـ«حزب الله»، مما أدى إلى نزوح كل أبناء الطائفة الشيعية من بلداتهم وقراهم بعد تحذيرات متتالية تلقوها من الجيش الإسرائيلي.

وكما أهالي رميش (الواقعة في القطاع الغربي)، لا يزال القسم الأكبر من أهالي القليعة الجنوبية الحدودية ذات الغالبية المسيحية (الواقعة في القطاع الشرقي)، صامدين على أرضهم. ويقول أحد أبناء البلدة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تطمينات من أكثر من جهة بأننا لن نكون هدفاً لإسرائيل، كما أن المساعدات والمواد الأساسية لا تزال تصل إلينا؛ لذلك لا نجد داعياً لترك منازلنا، خصوصاً أننا نخشى لو فعلنا ذلك من دخول مسلحين إليها ليقصفوا منها، مما يُعرض بلدتنا للدمار».