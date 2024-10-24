خاص - مؤتمر باريس محدود في السياسة والمساعدات!

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خاص tayyar.org -

تنطلق بعد قليل أعمال "المؤتمر الدولي من أجل دعم سكان لبنان وسيادته" بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط توقعات متواضعة نتيجة غياب الحماسة الدولية لتقديم مساندة سياسية فاعلة للبنان، فيما السقف الأعلى المتوقع للمساعدات المالية لا يزيد عن الـ ٥٠٠ مليون دولار في أحسن تقدير، وهو مبلغ محدود مقارنة بهول الحرب وخسائرها المباشرة على المتضررين وغير المباشرة على مجمل الاقتصاد.



ولفت غياب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي شارك في مؤتمر البريكس في مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية. كما يُنتظر مستوى التمثيل الأميركي الذي لن يكون على مستوى رئيس الديبلوماسية أنتوني بلنكن المنهمك في مهمته الشرق أوسطية، ويجري اليوم محادثات في الدوحة على أن ينتقل غدا إلى لندن حيث يلتقي مع مجموعة من وزراء الخارجية العرب للبحث في الحرب الإسرائيلية على كل من لبنان وغزة.