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425 ألف وافد من لبنان إلى سورية حتى يوم أمس

24
OCTOBER
2024
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الوطن السورية: دعت وزارة الصحة و«مجموعة قطاع التغذية في سورية» التي تضم عدداً من المنظمات الدولية العاملة في القطاع الإنساني، إلى تقديم المزيد من الرعاية والحماية للأطفال والنساء، ولاسيما الحوامل، في إطار الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان إلى سورية.

 

وأكدت الصحة ومجموعة قطاع التغذية في بيان مشترك صدر أمس تحت عنوان «حماية تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال أثناء الاستجابة للوافدين من لبنان» أهمية المساعدة في تأمين إجراءات فورية ومنسقة من مختلف القطاعات بشأن تغذية الرضع وصغار الأطفال، لدعم وتوفير الرعاية والغذاء المناسب لهم لما له من دور أساسي في نموهم وتطورهم على المدى الطويل وعلى تحصيلهم التعليمي.

 

وأكد البيان واجب جميع الشركاء في قطاع رعاية الأطفال والنساء في تعزيز الوصول إلى الغذاء والمأوى من خلال الدعم المنسق مع الأطراف المعنية، وضرورة إدراج النساء والأطفال ضمن الفئات الضعيفة في جميع شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية، وتقديم الدعم النقدي المباشر للسكان الذين يصعب الوصول إليهم والمتضررين.

 

وكشفت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رزان طرابيشي عن تقديم 65192 خدمة صحية للوافدين إلى سورية من لبنان، مشيرة إلى أن عدد المراجعين تجاوز 31139 مراجعاً منهم 20712 مراجعاً في المعابر الحدودية و10427 مراجعاً في مراكز الإيواء. وفي تصريح لـ«الوطن» بينت مديرة الرعاية الصحية أن عدد الأطفال الذين تلقوا اللقاح بلغ 5894 طفلاً، منهم 5078 طفلاً تلقوا اللقاح في المعابر الحدودية و816 طفلاً تلقوه في مراكز الإيواء، فيما تم إعطاء لقاح الكزاز للسيدات في سن الإنجاب لـ183 سيدة، منهن 98 سيدة في المعابر و85 سيدة في مراكز الإيواء، وفي الوقت ذاته تلقى خدمة الصحة النفسية 9419 وافداً منهم 762 شخصاً في المعابر و1599 شخصاً في مراكز الإيواء.

 

وأشارت إلى أنه تم تقديم 2361 خدمة لمرضى الأمراض المزمنة، مؤكدة أن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة موجودة في المعابر الحدودية مع لبنان وتقدم خدماتها للقادمين بشكل مجاني.

 

في الغضون أكد مصدر في إدارة الهجرة والجوازات لـ«الوطن» أنه بلغ عدد الوافدين من لبنان والعائدين السوريين عبر المعابر الحدودية نحو 425 ألف وافد، منهم أكثر من 143 ألف وافد لبناني، مشيراً إلى أنه دخل أمس أكثر من 1500 عائد سوري وأكثر من 2600 وافد لبناني حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

الوطن السورية
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