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استهداف لقناة «الميادين»… قصفت ضواحي تل أبيب وحيفا... المقاومة: العدو لم يسيطر على أي قرية

24
OCTOBER
2024
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الوطن السورية: بضربات صاروخية نوعية وتصد بطولي لجميع محاولات التسلل البري، واجهت المقاومة اللبنانية أمس الوحشية الإسرائيلية التي طالت جرائمها كل البنى التحتية من مبانٍ ومحال تجارية ومستشفيات في بيروت والبقاع والجنوب، وامتدت يد التدمير صوب الأوزاعي وحارة حريك والجناح ومكاتب قناة «الميادين».

 

المقاومة ردت على العدو في إطار عملية التصعيد التي أعلنتها بصلية صاروخية نوعية على قاعدة «غليلوت» التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية «8200» في ‏ضواحي تل أبيب.

 

وفي عمق الشمال المحتل، قصفت المقاومة قاعدة ‏زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية، كما قصفت مستوطنة نهاريا ومسكفعام، وعرض الإعلام الحربي مشاهد من عملية إسقاط المقاومة الإسلامية طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع «هرمز 450 – زيك» في الأجواء اللبنانية.

 

مقاومو حزب اللـه خاضوا مواجهات بطولية، وتصدوا لمحاولات قوات الاحتلال التوغل برياً في قرى الجنوب واستهدفوا بصليات صاروخية تجمعات لجنود العدو بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين، وعند مثلث مسكفعام – رب ثلاثين – مركبا، وعند أطراف بلدات العديسة ورب الثلاثين والطيبة، وعند مثلث رب ثلاثين – عديسة – مركبا، وبين بلدتي العديسة ورب ثلاثين، وعند أطراف بلدتي حولة ورامية.

 

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات في منطقة خليج حيفا.

 

على صعيد موازٍ، أعلنت قناة «الميادين» استهداف مكتبها في بيروت من قبل العدو الإسرائيلي وأشارت إلى أنها كانت قد أخلت المكاتب قبل الاستهداف محملة في بيان لها الاحتلال مسؤولية العدوان على مكتب صحفي معروف لقناة إعلامية معروفة.

الوطن السورية
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