عناوين الصحف ليوم الخميس 24 تشرين الأول 2024

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اللواء: غارات تدميرية على الضاحية وصور وبعلبك.. وإصابة 22 جندياً إسرائيلياً في الجنوب

نتنياهو يهمل الوساطة الأميركية: لا وقف للنار وسأحرر لبنان من «الإحتلال الإيراني»!

البناء: غالانت يمهد أمام بلينكن لإنهاء العملية البرية… ويكرر التعهد بإعادة سكان الشمال؟ / عمليات المقاومة: خسر الاحتلال في 3 أسابيع 70 قتيلاً و600 جريح و28 دبابة / حزب الله ينعى السيد صفي الدين… وحردان: الشهداء القادة هم طليعة انتصاراتنا /

النهار: "الحزب" ضعف جداً ولكنه لم ينته

الديار: هاشم صفي الدين شهيدا والمقاومون في الجنوب يرسمون مصير المنطقة

هوكشتاين غادر ولن يعود وبري قضى على طموحه بتعديل الـ 1701

جنبلاط: الحرب مستمرة... مؤتمر باريس إنساني وأسئلة عن توزيع المساعدات؟

الجمهورية: مخاوف من أسبوعين خطرين

محطة فرنسية لمساعدة لبنان

l'orient le jour: Washington cherche une issue diplomatique, Netanyahu ne veut rien entendre



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتانياهو: «حزب الله» كان يجهز لـ«غزو» كبير لإسرائيل



الأنباء الكويتية: مستشار كبير لـ «الأنباء»: الجيش يحصل على غطاء سياسي لتفادي مواجهة مباشرة مع العدو.. و«حزب الله» ينعى رسمياً رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين

مؤتمر باريس لا يبعد نار إسرائيل ولا يمنع محاولتها إفراغ الجنوب من أهله

الوطن السورية: غارات إسرائيلية وحشية على الضاحية والبقاع والجنوب واستهداف لقناة «الميادين» … قصفت ضواحي تل أبيب وحيفا.. المقاومة: العدو لم يسيطر على أي قرية