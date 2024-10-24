الأنباء الكويتية: بري لا يؤخذ بالعناوين الإيجابية ويتمتع بقدرة مسبقة على تبيان خواتيم الطروحات

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الأنباء الكويتية: علق سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء» على إدارة الرئيس نبيه بري للمفاوضات مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بالقول: «لا يؤخذ الرئيس بري بالعناوين الإيجابية، ويتمتع بقدرة مسبقة على تبيان خواتيم الطروحات. وربما تعمد عدم العرقلة لمعرفة الموقف الإسرائيلي، والدور الأميركي في السعي إلى تحقيق وقف سريع لإطلاق النار لا يتخطى الانتخابات الرئاسية الأميركية ونتائجها في 5 نوفمبر المقبل».

في هذا الوقت استمر انشغال الساحة السياسية بنتائج جلسة الحوار الأولى حول وقف إطلاق النار، والرد الذي حمله الموفد الأميركي بعد اجتماعه مع الرئيس نبيه بري لإبلاغه إلى المسؤولين الإسرائيليين.

وقد حذرت مصادر مقربة من بري «من المبالغة في تفسير نتائج الاجتماع أو تحميله أكثر مما يحمل». ورأت انه «كان البداية ولم تتجاوز النقاشات وضع أطر للأسس التي ستقوم عليها وآلية التطبيق للقرار 1701».