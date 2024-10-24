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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حسب المصادر والمعلومات، فان الوضع العسكري للمقاومة ممتاز جدا، وخلاصة ما يجري: «إسرائيل» لم تربح وحزب الله لم يخسر، ومع تصاعد عمليات حزب الله النوعية في العمق سوف تتغير موازين القوى ويبدأ الاسرائيلي بالنزول عن الشجرة والبحث عن وقف لاطلاق النار في الجنوب وغزة خلال اسابيع، هذا ما اعلنه مسؤول عسكري اسرائيلي كبير عن استمرار العمليات في لبنان لاسابيع محدودة فقط، فالاسرائيلي تراجع طموحه من ابعاد المقاومة الى ما بعد صيدا ثم الى ما بعد الليطاني وبعد ذلك طرح خط الابعاد الى 10 كيلومترات ثم الى 5 كيلومترات والان الى 3 فقط.

وحسب المتابعين السياسيين، الميدان يحسم نتائج المفاوضات، والمعارك في الجنوب هي المعيار الذي سيرسم مصير هذه الحرب والمنطقة كلها.