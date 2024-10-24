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الشرق الأوسط السعودية: باريس:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء، لوسائل إعلام فرنسية إنّ الدولة العبرية كشفت عن مخطط أعدّه حزب الله لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ.



وقال نتانياهو لشبكتي "سي نيوز" و"أوروبا 1" إنه لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته بالدولة العبرية حركة حماس في هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأضاف وفقا لترجمة فورية قدّمتها الشبكتان "على بُعد مئة إلى مئتي متر من الحدود وجدنا أنفاقا كان يتمّ إعدادها لغزو إسرائيل. كان سيكون هجوما أكبر حتى من هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)". وتابع "بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ. كانوا يخططون للقيام بغزو".

وكان نتانياهو صرّح لصحيفة لو فيغارو الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر أن الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لحزب الله.



