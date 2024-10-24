"الجيش الإسرائيلي": إصابة 22 جندياً "إسرائيلياً" في الجنوب... و حزب الله لا يزال يمتلك القدرة على قصف تل ابيب

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

تحدث الجيش الاسرائيلي عن اصابة 22 جندياً في معارك الجنوب، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسقط للاحتلال الاسرائيلي في حدث «وصف بالصعب» في بلدة عيتا الشعب، اذ اصطاد رجال المقاومة بكمين محكم 4 قتلى من ضباطه وجنوده.



وقال مصدر عسكري اسرائيلي: حزب لله لا يزال يمتلك القدرة على قصف تل ابيب الكبرى.



وذكرت غرفة عمليات المقاومة ان المجاهدين يتصدون لمحاولات التقدم لجيش الاحتلال في اتجاه قرى الحافة الامامية.



وذكرت غرفة عمليات المقاومة الاسلامية انه جرى تدمير 28 دبابة والجرافات واكثر من 70 قتيلاً و600 جريح.



واشارت ان العدو لم يتمكن من احتلال اية قرية جنوبية.



