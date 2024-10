A + A -

Le Bloc du Liban fort a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gibran Bassil, a discuté de son ordre du jour et a publié la déclaration suivante :

1 - Israël poursuit sa guerre de destruction, de déplacement et de meurtre contre les Libanais, ce qui confirme ses intentions agressives contre le Liban dans son ensemble, sa terre et son peuple. Le Bloc appelle à la plus grande solidarité possible entre les Libanais afin de ne laisser aucune chance à l'ennemi, que ce soit dans son plan d'occupation du territoire ou pour déclencher des conflits internes.

2 - Le Bloc met en garde contre le relâchement de la sécurité dans les zones où vivent les Libanais fuyant l'enfer de la guerre qui a détruit leurs maisons. Il appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités pour activer la présence et le travail de l'armée et des forces de sécurité dans les zones d'accueil, car ceux qui pêchent en eaux troubles peuvent exploiter n'importe quelle question pour faire exploser une sédition qui sert les ennemis du Liban. Dans ce contexte, le Bloc a décidé d'entreprendre une campagne de communication avec les personnes concernées afin de contenir toute question et d'anticiper tout projet d’émeute interne. Le Bloc affirme qu'il ne ménagera aucun effort pour protéger l'unité nationale et appelle ceux qui se soucient de la sécurité des Libanais à aller dans le même sens.

3 - Le Bloc affirme sa constance quant à la nécessité d'élire un président de la République indépendamment de la guerre israélienne contre le Liban et sans aucun lien avec le cessez-le-feu, que le Bloc appelle à atteindre le plus tôt possible sur la base de l'application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité.