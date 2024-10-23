تحذير إسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والحدت!

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وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا جديدا الى سكان الضاحية الجنوبية.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":

إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

برج البراجنة

حدث بيروت

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر