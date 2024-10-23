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توضيح من مستشفى رفيق الحريري الجامعي

23
OCTOBER
2024
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اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيانا توضيحيا اعلنت فيه انه" تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً غير دقيقة تشير إلى وجود مخزن لحزب الله في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بناء على خطأ ناجم عن التباس بالترجمة، حيث أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كشف عن وجود مخزن للحزب أسفل مستشفى رفيق الحريري وهو كان يقصد مستشفى آخر. نود التأكيد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأن اسم المستشفى تم تداوله بالخطأ".  

اضاف البيان:"لإيضاح الحقائق، توجه مراسل قناة العربية-الحدث إلى المستشفى لتصوير كافة المخازن والتأكد من الوضع الفعلي وتصحيح الخطأ الوارد في الترجمة. نؤكد أن الشفافية هي أولويتنا، وندعو الجميع إلى عدم تداول الاشاعات في ظل هذه الظروف العصيبة قبل التحقق من المصادر".

واكد أن "المستشفى هو مؤسسة صحية حكومية، ويحتوي على نقطة للجيش اللبناني ومخفر للدرك داخل حرم المستشفى. هذا الحضور الرسمي يعزز من تأكيد عدم وجود أي جهة غير حكومية في المنشأة، مما يضمن سلامة الخدمات المقدمة".

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