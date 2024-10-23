هاغاري يزعم أن الحزب يخسر: ندمر البنية العسكرية لحزب الله في القرى اللبنانية على الحدود

A + A -

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الأربعاء: "نراقب الضباط الإيرانيين في بيروت ولن نسمح لهم بدعم حزب الله".



وأشار هاغاري، في حديثٍ لـ"العربية"، إلى أنه "لا نهاجم الدولة اللبنانية وحربنا مع حزب الله"، لافتاً إلى أن "حزب الله انتهك القرار 1701".



وأضاف، "ضرباتنا في لبنان مبنية على تقارير استخبارية موثوقة".





وتابع هاغاري، "قتلنا أكثر من 1500 عنصر من حزب الله بينهم الهيكل القيادي بالكامل"، مشيراً إلى أن "حزب الله يخسر المعركة وعدد كبير من عناصره استسلموا".



وأوضح، "نحاول إنهاء المعركة في لبنان بأسرع وقت ممكن"، مضيفاً: "ندمر البنية العسكرية لحزب الله في القرى اللبنانية على الحدود".