جيش الاحتلال الاسرائيلي يزعم أن ستة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة هم نشطاء في حماس والجهاد

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كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

جيش الدفاع يشكف النقاب عن وثائق تابعة لحماس والجهاد الإسلامي والتي تؤكد أن ستة صحفيين يعملون في قناة #الجزيرة هم نشطاء في حماس والجهاد الإسلامي الارهابيتيْن

⭕️يكشف جيش الدفاع معلومات استخباراتية والعديد من الوثائق التي تم العثور عليها في قطاع غزة، والتي تؤكد الانتماء العسكري لستة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة في غزة في صفوف حماس والجهاد الإسلامي وهم: أنس الشريف، علاء سلامة، حسام شبات، أشرف السراج، إسماعيل أبو عمر وطلال العروقي.

⭕️يذكر ان الصحفي الإرهابي إسماعيل أبو عمر تعرض لاستهداف في غزة قبل عدة أشهر وأصيب. وتثبت الوثائق مرة أخرى نشاطه الإرهابي الذي حاولت قناة الجزيرة التبرؤ منه.

⭕️تتضمن الوثائق جداول الموظفين، قوائم لدورات تدريب إرهابي، كتب هواتف، ووثائق الرواتب للمخربين، والتي تثبت بشكل قاطع أنهم يعملون كعناصر عسكرية في المنظمات الإرهابية في قطاع غزة.

⭕️تشكل هذه الوثائق دليلاً على اندماج عناصر حماس الإرهابيين في شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية.

⭕️يشكل معظم الصحفيين الذين يكشف عنهم جيش الدفاع “رأس الحربة” في نشر رسائل الدعاية الحمساوية في إطار عملهم في قناة الجزيرة - مع التركيز على منطقة شمال قطاع غزة.