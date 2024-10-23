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لبنان لا يمكن أن يدخل بمفاوضات قبل وقف اطلاق النار... هذا ما كشفه حميه عن تحييد المطار

23
OCTOBER
2024
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أن "من واجبات الدولة اللبنانية أن تبقى بتواصل دائم مع المجتمع الدولي، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتواصل دائم مع المجتمع الدولي، كما ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يقوم بزيارات مستمرة لبعض الدول الأوروبية لإيصال صوت لبنان"، مؤكدا "أن لبنان لديه طبيعة خاصة وطريقة لمقاربة الأمور على مستوى الشعب اللبناني، ومخطىء من يظن انه من الممكن بالنار تحصيل اي مكسب سياسي على حساب الشعب اللبناني".

ورأى أن "النار هي استراتيجية العدو الصهيوني، وميقاتي يقوم باتصالات دولية لتحييد مطار رفيق الحريري الدولي والمرافق العامة البحرية والبرية تخضع للدولة اللبنانية وهناك أجهزة عديدة تشرف عليهم، انما لا يوجد ضمانة من عدم استهداف المرافق العامة من قبل العدو الصهيوني الذي لم يطبق القرار 1701 منذ اقراره، وهذا الموضوع تناقشه الحكومة بعد وقف اطلاق النار، كما انه لا يمكن التفاوض تحت النار، واكدت الحكومة اللبنانية ذلك في جلسته الأخيرة على تطبيق القرار 1701 ووقف اطلاق النار وانتشار الجيش في جنوب لبنان".

 
وأردف " في ظل العدوان المستمر على لبنان، تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دولي غدا لدعم لبنان بهدف وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش".

 ولفت حمية الى "أن أهمية هذا المؤتمر تتجلى في إنعقاده في باريس، إحدى أبرز العواصم الملمة بالشأن اللبناني، وفي توقيته الحاسم، إذ يأتي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الشرق الأوسط شملت لبنان والسعودية وقطر والأردن، حيث أجرى اتصالات ديبلوماسية مهمة".

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