رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 27 تشرين الأول ولغاية 3 تشرين الثاني

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، جدول رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 27 تشرين الأول 2024 ولغاية 3 تشرين الثاني 2024.



***للإطلاع على جدول الرحلات على الرابط: https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/2024/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7%2023%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%202024.pdf