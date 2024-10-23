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جيش الاحتلال يزعم تدمير مجمعات قيادة وسيطرة لحزب (فيديو)

23
OCTOBER
2024
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كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

جيش الدفاع هاجم مجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله ومن ضمنها مقرات لوحدة جبهة الجنوب في منطقة صور جنوب لبنان

🔸أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية في وقت سابق اليوم في منطقة صور في جنوب لبنان على مجمعات قيادة وسيطرة لوحدات مختلفة في حزب الله ومن بينها مقرات قيادة تابعة لوحدة الجنوب حيث روّج حزب الله انطلاقًا من هذه المجمعات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع.

🔸تعتبر منطقة مدينة صور مركز ثقل مهم بالنسبة إلى حزب الله ووحدة جبهة الجنوب فيه حيث ومنذ وقت طويل يستولي حزب الله بشكل منهجي على مناطق مدنية ودينية في أنحاء لبنان لتنفيذ اعتداءات ومخططات ارهابية بشكل يعرض سكان لبنان للخطر.

🔸قبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة بهدف تقليص احتمال اصابة مدنيين شملت توجيه انذارات عديدة عبر منصات مختلفة إلى السكان في المنطقة.

🔸تأتي هذه الضربات في اطار الجهود المتواصلة لاستهداف أنشطة حزب الله وعرقلة محاولاته إعمار قدراته العسكرية.

لمشاهدة الفيديو المزعم: https://x.com/AvichayAdraee/status/1849070454964634021

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