بعد بيان البريكس... الخارجية اللبنانية ترحب!

A + A -

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن ترحيبها بالفقرة الصادرة حول لبنان في بيان الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع الذي انعقد بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ في مدينة بيسكارا الايطالية، لا سيما لجهة الدعوة لوقف فوري الاعمال العدائية، والتمسك بالحل الدبلوماسي، وتطبيق قرار مجلس الامن ١٧٠١، والتشديد على دور اليونيفيل وعدم التعرض لعملها، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الانسانية.