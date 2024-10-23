living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الحلّ ليس لدى برّي"... هذا ما قاله السيد عن "الحل"

23
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له، الى انه "لم يكن بيني وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري اي خلاف مصلحي او تنافسي بل كان هنالك دائماً بيننا إختلافٌ معروف كوننا نمثّل نهجيْن مختلفيْن في التعاطي داخل الدولة، هو كسياسي يغلّب التسويات والتفاهمات السياسية على الدستور والقوانين، وأنا كضابط أؤمن بتحرير الدولة ومؤسساتها وقوانينها من نفوذ وحصص السياسة والسياسيين".

واضاف :"رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مستعجل لتحصيل أعلى الأثمان عبر سياسة الحديد والنار على اللبنانيين في الجنوب والضاحية والبقاع بدءًا من بيئة حزب الله ثم بيئة حركة أمل مؤخراً بالتزامن مع زيارة المبعوث الاميركي آموس هوكشتين الأخيرة، وصولاً إلى تهديده بفرض عقوبات أميركي".

واعتبر السيد ان "الحلّ ليس لدى برّي ولا بالضغط عليه ولا بقتل اللبنانيين الشيعة وتهجيرهم،فهؤلاء بُوصَلُتهم ستبقى دائماً نحو الجنوب سواء كانوا موجودين في كلّه او بعضه او مهجَّرين الى أبعد منه، وسيعودون، ويفترض بإسرائيل من تجاربها السابقة في لبنان أن تكون مدركة بأنّ هذا النهج الدموي لن ينتج حلولاً لها سواء إحتلت الجنوب كله او بعضه، بل سيخلق أجيالاً أكثر عدداً وعزماً يحملون آثار ذلك النهج الدموي ونتائجه وحقده زماناً ومكاناً، إذ قد تستطيع أن تهزم جيشاً ودولةً لكن أحداً لم يستطع عبر التاريخ أن يهزم شعباً مؤمناً بقضيّة ورافضاً لإحتلال ومتمسِّكاً بأرض".

 
 

وشدد السيد على ان "الحلّ بسيط جداً، والقرار ١٧٠١ موجود، وإسرائيل خرقته قبْل لبنان ومنذ صدوره عام ٢٠٠٦، بحيث لا تزال تحتل ١٣ نقطة حدودية بالإضافة الى رأس الناقورة،والحلّ يكون بتطبيقه فوراً من قبل الطرفين، وهذا أقصى ما يستطيعه برّي اليوم ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سواء قيل أنّ إيران ضغطت عليه أم لم تضغط، وسواء إستمرّ القتل الإسرائيلي أم توقّف، وسواء هوّلوا عليه بالعقوبات أم تراجعوا، ذلك أنّ أيّ تعديلات إضافية في تفسير او تعديل وتطبيق القرار ١٧٠١ تستلزم دستورياً وجود رئيس للجمهورية في بعبدا، ولا ظروف اليوم لإنتخاب رئيس تحت النار، إلّا ما كان ضمن خطّة وطنية واضحة تحفظ وحدة لبنان وشعبه ودولته أوّلاً وقبل اي شيء آخر،

وبعدها لكل حادث حديث".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   