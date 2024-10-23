المانيا تكشف عن "خطوة مهمة"... وهذا ما طلبته من الحزب واسرائيل!

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في زيارة مهمة إلى بيروت، أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، أن انتخاب رئيس للبنان سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق حل سياسي للنزاع المستمر.



وأشارت إلى أن التوترات الحالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تتطلب حلاً دبلوماسياً، حيث لن يمكن إنهاء الصراع عسكريًا فقط.



وخلال مؤتمر صحفي، دعت بيربوك حزب الله إلى الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، وإسرائيل إلى الانسحاب لما وراء الخط الأزرق، مشددة على ضرورة أن يحمي طرفا النزاع قوة اليونيفيل.







وأوضحت أن قوة اليونيفيل تعد ضرورية لضمان الاستقرار في المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار.