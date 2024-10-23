"حرب غزة ولبنان"... هذا ما دعا اليه الرئيس الايراني مجموعة البريكس!

A + A -

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بكلمة له في الجلسة الرئيسية لقادة مجموعة البريكس في روسيا، الى اننا سنقدم 5 اقتراحات مهمة ونؤكد على ضرورة تشكيل أمانة مجموعة البريكس لمتابعة البرامج والأهداف المشتركة. ولفت الى ان إيران تتمتع بقدرات ملحوظة في مجالات متعددة، ويمكنها أن تساهم في مجموعة البريكس من خلال تعاون مشترك ومثمر.

وذكر بزشكيان بان إيران، بفضل موقعها الاستراتيجي، تعد منصة لعبور عدة ممرات نقل دولية، بما في ذلك ممرات الشمال-الجنوب والشرق-الغرب، ويمكننا من خلال تعزيز التعاون البناء إنشاء شبكة جديدة من العلاقات النقلية لنقل الطاقة أو السلع التجارية في إطار مجموعة البريكس.

واوضح الرئيس الايراني بان أميركا تستخدم الدولار كسلاح لحل مشكلاتها، والعقوبات الاقتصادية هي من التحديات المهمة جدًا التي تفرضها الدول أحادية الجانب على الدول المستقلة والحرة، قبل سنوات، كانت الدول الخاضعة للعقوبات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لكن الآن يتعرض ملايين البشر في عشرات الدول لعمليات استهداف عقابية غير قانونية وضد حقوق الإنسان في مجالات مختلفة.

واستطرد "حاليًا، يشعر معظم دول العالم بالاستياء من استخدام أمريكا الدولار كسلاح أو كأداة للتحكم في الدول الأخرى لحل مشاكلها الداخلية والمالية، العالم كله يعرف أن مجموعة البريكس بأنها تهدف إلى تقليل قوة الدولار وزيادة التبادلات بالعملات الوطنية".

واعتبر الرئيس الإيراني بان استمرار الوضع الراهن في فلسطين ولبنان سيجعل العالم يواجه الحرب وانعدام الأمن، ودعا مجموعة بريكس لتوظيف قدراتها لوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر الإقليمي.