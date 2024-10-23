living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حرب غزة ولبنان"... هذا ما دعا اليه الرئيس الايراني مجموعة البريكس!

23
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بكلمة له في الجلسة الرئيسية لقادة مجموعة البريكس في روسيا، الى اننا سنقدم 5 اقتراحات مهمة ونؤكد على ضرورة تشكيل أمانة مجموعة البريكس لمتابعة البرامج والأهداف المشتركة. ولفت الى ان إيران تتمتع بقدرات ملحوظة في مجالات متعددة، ويمكنها أن تساهم في مجموعة البريكس من خلال تعاون مشترك ومثمر.

 

واوضح الرئيس الايراني بان أميركا تستخدم الدولار كسلاح لحل مشكلاتها، والعقوبات الاقتصادية هي من التحديات المهمة جدًا التي تفرضها الدول أحادية الجانب على الدول المستقلة والحرة، قبل سنوات، كانت الدول الخاضعة للعقوبات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لكن الآن يتعرض ملايين البشر في عشرات الدول لعمليات استهداف عقابية غير قانونية وضد حقوق الإنسان في مجالات مختلفة.

واستطرد "حاليًا، يشعر معظم دول العالم بالاستياء من استخدام أمريكا الدولار كسلاح أو كأداة للتحكم في الدول الأخرى لحل مشاكلها الداخلية والمالية، العالم كله يعرف أن مجموعة البريكس بأنها تهدف إلى تقليل قوة الدولار وزيادة التبادلات بالعملات الوطنية".

واعتبر الرئيس الإيراني بان استمرار الوضع الراهن في فلسطين ولبنان سيجعل العالم يواجه الحرب وانعدام الأمن، ودعا مجموعة بريكس لتوظيف قدراتها لوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر الإقليمي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   