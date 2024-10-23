مزاد علني على "خاتم السيد" في ايران...!؟

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أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن شبكة "أفق" تعتزم بيع خاتم أمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله في مزاد علني، على أن يعود ريعه لدعم الشعب اللبناني.



وذكرت الشبكة أن المزايدة ستبدأ بمبلغ قدره 5 مليارات تومان إيراني، ما يعادل تقريبًا 113 ألف دولار.



وجاء في بيان الشبكة، "تماشيًا مع تلبية نداء قائد الثورة الإسلامية آية الله علي الخامنئي لمساعدة ودعم الشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان، ستعرض شبكة 'أفق' الخاتم في مزاد علني".

كما أشار النائب الإيراني في مجلس الشورى مجتبى رحماندوست، إلى أنه حصل على الخاتم كهدية من نصر الله في شباط 2014، ويأتي بيع الخاتم في إطار الجهود لدعم لبنان بعد الأحداث الأخيرة.