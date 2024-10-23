"داخل مسجد في حي سكني"... جيش العدو يزعم اكتشاف مستودع أسلحة!

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زعم أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن لواء الاحتياط 205 يواصل عملياته البرية المركزة والمحدودة في جنوب لبنان، تحت قيادة الفرقة 146.



وأشار، إلى أن "القوات تمكنت خلال الأيام الأخيرة من العثور على وتدمير عشرات فتحات الأنفاق والبنى التحتية ، بالإضافة إلى القضاء على عدد من العناصر".



ولفت أدرعي إلى أن "الجنود اكتشفوا مستودعًا للأسلحة يحتوي على قاذفات قنابل يدوية، وصواريخ مضادة للدروع، وصواريخ RPG، وسترات قتالية، وصواريخ كورنيت، وأسلحة أخرى".

وكانت هذه "الأسلحة مخبأة داخل مسجد في حي سكني. وقد تم مصادرة جميع الأسلحة المكتشفة وتدميرها".