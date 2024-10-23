أفيخاي برسالة جديدة إلى الصحافيين الذين يشاركون في الجولة الإعلامية الجديدة في مركز الساحل..

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توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي برسالة إلى الصحافيين اللبنانيين الذين يشاركون في هذه الأثناء في الجولة الإعلامية الجديدة في مركز الساحل في مبنى المدخل الشمالي، متحدثاً عن "مخبأ سري".



وقال: "المدخل يقع في المبنى الشرقي من بين المبنيين الواقعين شمال المستشفى. نساعدكم أكثر: وفقًا للمعلومات المتاحة لدينا، فإن مدخل المخبأ الذي يحتوي على نصف مليار دولار من الأموال والذهب يقع في هذا المبنى في الجهة الشرقية من الطابق السفلي/السرداب (2-).

كما رأينا فان حزب الله منع الصحفيين من دخول المبنى الذي يحتوي على فتحة المدخل الجنوبي أمس حيث لا يريد حزب الله أن تكشفوا الأموال، ومن المحتمل أنه يحجب ويخفي مدخل المخبأ بطرق مختلفة قد تشمل بناء جدران لإخفاء مداخل المنطقة التي تحتوي على الأموال والذهب".