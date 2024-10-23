بطريركية الأرمن الكاثوليك: البابا فرنسيس عيّن البطريرك ميناسيان في قائمة أعضاء دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان

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صدر عن المكتب الإعلامي في بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي:

عيّن البابا فرنسيس البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، في قائمة أعضاء دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان.

يُعدّ بطاركة الكنائس الشرقية الكاثوليكية ورؤساء الأساقفة الكبار جزءًا أساسيًا من هذه الدائرة. وقد عيّن البابا فرنسيس اليوم البطريرك ميناسيان إلى قائمة أعضائها.

يُشار إلى أن البطريرك ميناسيان يشارك في الدورة الثانية للجمعية العامة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، بعنوان "من أجل كنيسة سينودسية: شركة، مشاركة، ورسالة"، المنعقدة حاليًا في الفاتيكان. وكان البطريرك ميناسيان قد التقى البابا فرنسيس في بداية الشهر الجاري، حيث ناقشا الوضع العسكري المتصاعد في لبنان. وأكد البابا دعمه لجهود السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الكنيسة لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام المعاناة الإنسانية في لبنان.

بطريركية الأرمن الكاثوليك: