بيانٌ عاجل من الجيش الاسرائيلي الى سكان صور!

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أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أدرعي، بيانًا عاجلًا موجهًا إلى سكان منطقة صور في لبنان. وأكد أن الإنذار موجه تحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: الحيرام، جعفر شرف الدين، أبو ديب، وشارع الآثار.

وأشار أدرعي إلى أن أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على اتخاذ إجراءات قوية، موضحًا أن الجيش لا ينوي المساس بالمدنيين.

ودعا السكان إلى الابتعاد فورًا عن المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه إلى شمال نهر الأولي.



كما حذر من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر.