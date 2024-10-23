وزير الخارجية الأردنية: "إسرائيل" تدفع المنطقة نحو الحرب

A + A -

روسيا اليوم: أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته المقررة الأربعاء للأردن مستعيضا عنها باتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي شدد على أن لا مبرر لإسرائيل أن تستمر بعدوانها.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "عمون"، فقد اتصل بلينكن بالصفدي مساء الثلاثاء، وبحث معه التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي "ضرورة التحرك الفوري لإنهائه، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة".

كذلك، شدد الصفدي على أن "لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها"، وأكد "وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وبحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه.

وحذر الصفدي من أن "إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها".