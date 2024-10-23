living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سوريا - لبنان: المعابر تحت العدوان

23
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: علاء حلبي-

بالتزامن مع العدوان الكبير المستمر على لبنان، وما يتخلله من مجازر يومية، يكشف تعمّد الاحتلال الإسرائيلي المستمر ضرب المعابر بين لبنان وسوريا، محاولاته توسيع دائرة الحصار على اللبنانيين، في ظل نزوح مئات الآلاف منهم ومن السوريين إلى سوريا المجاورة التي أعلنت فتح أبوابها، واستنفرت كل وزاراتها لاستقبال الوافدين وتأمين احتياجاتهم.

 

إذ بعدما تسبّب القصف الإسرائيلي العنيف على معبر المصنع في الرابع من الشهر الحالي في قطع الطريق المؤدية إليه من الجانب اللبناني، وتوقف حركة السيارات، واضطرار الآلاف إلى العبور سيراً على الأقدام مسافات طويلة، في ظل عدم إصلاح الطريق حتى الآن، أعادت إسرائيل قصف محيط المعبر، في غارة تسببت في أضرار مادية في البنى التحتية هناك.


ويأتي استهداف معبر المصنع للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أسابيع، بعد بضع ساعات من عدوان آخر استهدف محيط تلال بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، الأمر الذي راكم مخاطر كبيرة في حركة عبور الفارين من الحرب، خصوصاً بعد أن تعرض معبر مطربا في ريف حمص لعدوان أخرجه من الخدمة، فضلاً عن استهداف معبر جديدة يابوس.

 

والجدير ذكره، هنا، أن ما بين سوريا ولبنان ستة معابر شرعية، هي: معبر المصنع، ومعبر الدبوسية الذي يربط قريتي العبودية شمال لبنان والدبوسية في سوريا، ومعبر الجوسية في البقاع الشمالي والمؤدي إلى بلدة القصير في ريف حمص، ومعبر تلكلخ الذي يربط بين بلدة تلكلخ في ريف حمص ومنطقة وادي خالد، ومعبر العريضة الذي يربط بين طرطوس السورية وطرابلس اللبنانية، ومعبر مطربا في ريف حمص.

 

وتسببت الاستهدافات المستمرة لـ«المصنع» في عرقلة حركة السير، في ظل صعوبة التحول إلى معابر أخرى، لما يتطلبه الأمر من قطع مئات الكيلومترات، إضافة إلى المخاوف المستمرة من تعرض تلك المعابر لاعتداءات إسرائيلية جديدة.

 

في غضون ذلك، بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، لؤي خريطة، الذي يرأس «اللجنة العليا للإغاثة»، مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية، آدم عبد المولى، دعم جهود الاستجابة الإنسانية للنازحين من لبنان وتطوير مشاريع التعافي المبكر. وناقش خريطة استمرار تنسيق الجهود مع الشركاء الوطنيين ومنظمات الأمم المتحدة لتأمين الاستجابة المنظمة للوافدين، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للاستجابة الطارئة لهؤلاء، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وافتتاح مراكز الإيواء لهم.

 

كما ذكّر خريطة بأهمية الاستمرار في تنفيذ خطط «التعافي المبكر»، مع التركيز على قطاعات أساسية هي التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي وسبل العيش، لتمكين السوريين من الاعتماد على أنفسهم، وبما يخفف المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية، ويسهم بالتالي في تهيئة المناخ لعودة اللاجئين، علماً أن سوريا افتتحت نحو 20 مركز إيواء مؤقتاً للوافدين من لبنان، موزعة بين دمشق وريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة.

 

وفي السياق ذاته، أكد مدير التربية في حمص، فراس عياش، في تصريحات صحافية، أن مدارس المدينة مستمرة في استقبال وتسجيل أبناء الوافدين من اللبنانيين والعائدين السوريين، بغض النظر عن الثبوتيات التي يُفترض أن تستكمل لاحقاً. وأوضح أن عدد الطلاب من أولئك، والذين التحقوا بمدارس المحافظة في مناطق القصير والقريتين وجديدة وتلكلخ وخربة التين، بلغ حتى صباح أمس، 3390 طالباً وطالبة، منهم 3325 في مرحلة التعليم الأساسي و65 في مرحلة التعليم الثانوي، مشيراً إلى أن العدد يتزايد بشكل يومي، ومؤكداً استعداد مديرية التربية في حمص لاستقبالهم.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   