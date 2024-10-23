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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 تشرين الأول 2024

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الأخبار: لا رئيس تحت النار

العدوّ يضاعف تشدّده الإعلامي: تساؤلات حول الفشل في اكتشاف مُسيّرات حزب الله

 

 


النهار: شهر على الحرب الأشدّ شراسة تصعيد جنوني رداً على هوكشتاين
المقاومة الإسلامية أعلنت مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا

 

 

 

الجمهورية: نتنياهو يتوعّد بالإستمرار بالحرب
حزب الله يرتّب أولوياته

 

 


اللواء: عدوانية الاحتلال تدفع الحرب إلى الخروج عن السيطرة
نتنياهو وغالانت يبلغان الوزير الأميركي استمرار القتال والتدمير.. والجيش الإسرائيلي يؤكد «استشهاد صفي الدين»

 

 

 


البناء: الكيان يضع مع بلينكن تفاصيل الهروب من الفشل في لبنان إلى فشل مقبل مع إيران / إعلام الاحتلال يصف طائرة قيسارية بالزلزال والاحتلال يردّ على صمود المقاومة بالتدمير / عفيف لنتنياهو: إن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة فبيننا الأيام والليالي والميدان /

 

 


الديار: خلاصة جولة هوكشتاين: الحرب طويلة... خلاف اميركي ـ فرنسي حول الحل اللبناني
بري مستهدف اميركيا... حزب الله: لا تفاوض تحت النار وباسيل «يغسل يده من الحزب»
تمديد الامر الواقع في مجلس الـنواب... الانظار نحو مؤتـــــمر باريس وخطة اغاثة محدثة للحكومة

 

 

 

l'orient le jour: Frappes, menaces de sanctions... la pression monte sur Nabih Berry

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: رسمياً... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل هاشم صفي الدين
كان بداخل مقر القيادة أكثرُ من 25 عنصراً من ركن الاستخبارات في «حزب الله»

 

 

 


الأنباء الكويتية: تحضيرات لتعيين قادة أمنيين بعنوان رئيسي:« إبعاد قائد الجيش عن المشهدين الرئاسي والأمني»
هوكشتاين يعمل على اتفاق يحمل اسمه.. ولبنان يسرع الخطى للوصول إلى تسوية

 

 

 


الوطن السورية: المقاومة ردّت على وحشية الاحتلال بضربات دقيقة لمواقع حساسة في حيفا وتل أبيب … حزب الله: ما لا يُؤخذ بالنار لا يُعطى بالسياسة

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