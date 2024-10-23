عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 تشرين الأول 2024

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الأخبار: لا رئيس تحت النار

العدوّ يضاعف تشدّده الإعلامي: تساؤلات حول الفشل في اكتشاف مُسيّرات حزب الله







النهار: شهر على الحرب الأشدّ شراسة تصعيد جنوني رداً على هوكشتاين

المقاومة الإسلامية أعلنت مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا

الجمهورية: نتنياهو يتوعّد بالإستمرار بالحرب

حزب الله يرتّب أولوياته



اللواء: عدوانية الاحتلال تدفع الحرب إلى الخروج عن السيطرة

نتنياهو وغالانت يبلغان الوزير الأميركي استمرار القتال والتدمير.. والجيش الإسرائيلي يؤكد «استشهاد صفي الدين»



البناء: الكيان يضع مع بلينكن تفاصيل الهروب من الفشل في لبنان إلى فشل مقبل مع إيران / إعلام الاحتلال يصف طائرة قيسارية بالزلزال والاحتلال يردّ على صمود المقاومة بالتدمير / عفيف لنتنياهو: إن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة فبيننا الأيام والليالي والميدان /



الديار: خلاصة جولة هوكشتاين: الحرب طويلة... خلاف اميركي ـ فرنسي حول الحل اللبناني

بري مستهدف اميركيا... حزب الله: لا تفاوض تحت النار وباسيل «يغسل يده من الحزب»

تمديد الامر الواقع في مجلس الـنواب... الانظار نحو مؤتـــــمر باريس وخطة اغاثة محدثة للحكومة

l'orient le jour: Frappes, menaces de sanctions... la pression monte sur Nabih Berry



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: رسمياً... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل هاشم صفي الدين

كان بداخل مقر القيادة أكثرُ من 25 عنصراً من ركن الاستخبارات في «حزب الله»



الأنباء الكويتية: تحضيرات لتعيين قادة أمنيين بعنوان رئيسي:« إبعاد قائد الجيش عن المشهدين الرئاسي والأمني»

هوكشتاين يعمل على اتفاق يحمل اسمه.. ولبنان يسرع الخطى للوصول إلى تسوية



الوطن السورية: المقاومة ردّت على وحشية الاحتلال بضربات دقيقة لمواقع حساسة في حيفا وتل أبيب … حزب الله: ما لا يُؤخذ بالنار لا يُعطى بالسياسة