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الأنباء الكويتية: هوكشتاين تخلى عن المطالبة بتعديل القرار 1701

23
OCTOBER
2024
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الأنباء الكويتية: لن تؤثر فترة انتظار الرد الإسرائيلي على الأجوبة الرسمية اللبنانية على طروحات المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين على المشهد الميداني في جنوب لبنان وبقية المناطق، لجهة الحرب المستعرة والموسعة التي تشنها إسرائيل على ««حزب الله»، وتاليا لبنان مند 23 سبتمبر الماضي.

 

لكن اللافت تحريك المفاوضات في شأن التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار، يسعى إليه لبنان، ويرفض في الوقت عينه الإذعان لشروط إسرائيلية تستهدف النيل من سيادته وسلامة أراضيه، والموافقة على استمرار الخروقات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا.

 

وقال مصدر متابع لمسار المحادثات لـ «الأنباء»: «تجنب هوكشتاين عرض الشروط الإسرائيلية الاستفزازية، وركز على القرار 1701. وبحنكته الديبلوماسية تخلى عن المطالبة بتعديل الاتفاق أو (1701) وصولا إلى البحث في كيفية تطبيقه.

 

ومن الواضح ان الموفد الأميركي حاول معرفة السقف الأعلى والأدنى للشروط التي يمكن للبنان القبول بها والسير بالاتفاق. وكان التأكيد على ان لبنان لن يقبل باتفاق «أمر واقع» تحت أي ضغط أو ظروف ميدانية، وانه اذا كان عامل الوقت ليس في صالح لبنان فإنه لن يكون في صالح إسرائيل أيضا.

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