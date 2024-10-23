بلينكن يطلب من نتنياهو إنهاء الصراع

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الشرق الأوسط السعودية: رام الله: كفاح زبون-

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، على إنهاء الصراع الحالي في المنطقة، مستفيداً من مقتل زعيم حركة (حماس) يحيى السنوار، لكن نتنياهو تمسّك بضرورة تحقيق كل أهداف الحرب في غزة ولبنان، وكذلك بـ«ضربة إيران».

وناقش بلينكن ونتنياهو، خلال اجتماع استمر ساعتين، الحرب على جبهة غزة و«اليوم التالي»، وجبهة لبنان، والهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران، وغيرها.

وأفاد بيان للخارجية الأميركية بأن بلينكن أكد لنتنياهو الحاجة للاستفادة من مقتل السنوار لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الصراع، وضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ووصف بيان من مكتب نتنياهو لقاءه ببلينكن بأنه «ودي ومثمر»، وأنهما ناقشا التهديد الإيراني، وضرورة تكاتف البلدين لمواجهته. وتابع البيان أن نتنياهو أطلع بلينكن على عمليات الجيش في لبنان، وضرورة أن تؤدي إلى تغيير أمني وسياسي لإسرائيل بإعادة سكانها بأمان إلى منازلهم.

وتحدث نتنياهو حول سير القتال في غزة ضد «حماس»، وأكد أن اغتيال السنوار قد يكون له أثر إيجابي على عودة الأسرى، وتحقيق كل أهداف الحرب. وذكر مكتب نتنياهو أن بلينكن أعرب عن صدمة الولايات المتحدة إزاء محاولة اغتيال نتنياهو بطائرة مسيّرة.

وقال مسؤول أميركي إن بلينكن سيزور السعودية اليوم في إطار جولته في المنطقة.