"المقاومة الاسلامية": استهداف دبابتي ميركافا عند اطراف الطيبة وفي محيط مسكفعام بصاروخين موجهين واحتراقهما

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان حمل الرقم 30، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدونا عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، دبابة ميركافا عند أطراف بلدة الطيبة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

واعلنت في بيان حمل حمل الرقم 31 ان مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 04:45 من بعد ظهر اليوم ، دبابة ميركافا في محيط مسكفعام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".