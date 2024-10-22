"لبنان القوي": ندعو إلى أوسع تضامن في مواجهة العدو ولا نربط انتخاب الرئيس بوقف إطلاق النار

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عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

1 - تواصل إسرائيل حرب التدمير والتهجير والقتل ضدّ اللبنانيين بما يؤكد نواياها العدوانية ضد لبنان بكامل أرضه وشعبه. إن التكتل يدعو الى أكبر تضامن ممكن بين اللبنانيين لتفويت الفرصة على العدو سواء في مخططه لاحتلال الأرض أو لإشعال فتنةٍ في الداخل.

2 - يحذر التكتل من التراخي الأمني في المناطق التي حضر إليها اللبنانيون الهاربون من جحيم الحرب التي هدّمت منازلهم. ويدعو الحكومة الى أن تتحمل مسؤولياتها في تفعيل حضور الجيش والأجهزة الأمنية وعملها في مناطق الإستضافة، لأن المصطادين في الماء العكر قد يستغلون أي إشكال لتفجير فتنة تخدم أعداء لبنان. وفي هذا السياق قرر التكتل القيام بحملة إتصالات مع المعنيين لتطويق أي إشكال وإستباق أي مشروع فتنة، ويؤكد التكتل أنه لن يوفّر جهداً لحماية الوحدة الوطنية ويدعو الحريصين على أمن اللبنانيين أن يتحركوا في الإتجاه نفسه.

3 - يؤكد التكتل ثوابته لجهة ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بغض النظر عن الحرب الإسرائيلية على لبنان ومن دون أي ربط للموضوع بوقف إطلاق النار الذي يدعو التكتل الى ضرورة التوصل إليه بأسرع وقت إنطلاقاً من التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701